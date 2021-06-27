外賣現5項備註「要求不符就退餐」　網友氣憤直言：這種直接退單

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-27 13:30

若在服務業工作或是打過工的人，相信多少都會遇到「奧客（難頂客人）」的經驗，對此便有一位台灣網友分享，在外賣訂單上的備註欄中寫著許多不合理的要求，讓他不爽直言「看到這種外送單，一律都會自己親自送」。

原PO Facebook社團「爆怨2公社」上發文說明，身為店家看到這種外送單，一律都會自己親自送，目前對方退費次數為0。從內文中的圖片可見，客人在外賣訂單的備註上不但要求牛肉要三分熟、洋蔥多一點、豬肉不要太老、高麗菜多一點且送來時餐點要是熱的，而若上述的條件有一項沒達到「就會退餐」。

客人在外賣訂單的備註上不但要求牛肉要三分熟、洋蔥多一點、豬肉不要太老、高麗菜多一點且送來時餐點要是熱的，而若上述的條件有一項沒達到「就會退餐」。（Facebook@爆怨2公社）

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這樣過分的備註，也讓許多網友不禁氣憤直言「這種直接退單不好嗎」、「問題那麼多，那你自己在家煮就好，還叫什麼外送，浪費時間」、「這種我會直接退」、「奧客，怎麼有臉這樣要求」、「這個單看到就拒單了吧。請自己煮」。

但也有留言好奇，原PO是怎麼親自將訂單送到對方手裡，「好奇一下，你自己親送，但外送平台收單不是也會派人過去嗎」、「老闆該不會也兼職uber外送員？」、「親自送棒球棍嗎」、「店家親自送，然後讓外送員賺行程費？」

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