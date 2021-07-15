細思極恐｜送外賣上樓見全層冇人　打電話畀個客先知極凶險秒逃生

外送員因為常要送餐至各地接觸不同的客人，累積了不少相關的奇怪經驗，甚至還有人遇上驚悚的恐怖經歷。



台灣一名外送員在臉書表示，他曾經送餐依照備註送到7樓，結果致電給客人對方卻說門外沒人……

打完畀個客即刻拼命逃生 點圖細看外送員分享嘅極恐怖經歷👇👇👇

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之後得知外送員送到7樓，客人趕緊驚喊「快下來」，原來根本沒備註，而外送員下樓拿手機看，備註欄中的「7樓」竟又詭異消失。許多網友看了直呼「恐怖」、「這我無法」。

另外還有外送員分享，一次送餐愈送路愈小，導航說目的地即在您的右手邊，結果望過去整片墓地。還有比較輕鬆的，「到達目的地時，客人已在門口等我取餐，太恐怖了」、「西客長的比鬼還恐怖，這樣算嗎」、「有啊，大半夜突然跳熊貓超市要你送17公里」。

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