台外賣員收「兩舊雲吞錢」PO網苦呻　 一個原因可能令佢倒蝕人工?

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-07-03 18:30

台灣居家防疫期間，許多市民都相當依賴外賣服務，除了訂購餐點之外，不少地區還能透過外賣平台直接選購賣場、超市內的品項，避免親自外出採買增添風險。而近日一名當地外賣員就分享，自己遇到一位顧客選擇支付現金，但卻每張紙幣都「揉成一團」，讓他相當不解，話題引發討論。

原PO在Facebook Group《外賣員的奇聞怪事》發文表示，自己日前接下一筆送餐訂單，總價格為臺幣219元，顧客選擇在收餐時親自支付現金，但交給他的卻是兩張揉成一團的百元台幣，讓他不解直呼：「為什麼喜歡揉成這樣付錢？」

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貼文曝光後，網友紛紛留言：「好沒禮貌」、「不尊重錢，也不尊重人」、「最討厭這種揉成一團的」、「我一定不收」、「這是在糟蹋人吧」等，直呼難以接受；也有人笑回「可能裡面有驚喜」、「說不定是私房錢被發現」、「鼻涕包起來」、「有沒有黏黏的」、「是小費的話我可以接受」。

其中，不少網友則提到：「很多假鈔都是這樣的付款方式，要注意」、「讓你分辨不出真假鈔」、「會不會攤開後寫著玩具紙鈔」、「這樣才看不出來是假鈔啊」、「一定要在他面前攤開確認無誤再給餐」等，提醒原PO多加留意；此外，也有人猜測：「通常這種客人可能比你還窮」、「可能是有什麼疾病或那是他僅存的最後財產，就別計較吧」。

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