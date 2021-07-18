小一開學前獲學校派閱讀水平報告　家長嘆：學都未返就畀個名次你

【小一 / 成績 / 閱讀 / 名次】一句「贏在起跑線」令不少香港家長及學生「壓力山大」，每日為了成績只能廢寢忘餐。有家長近日於網上發文，表示學校早前為即將就讀小一的子女進行閱讀能力測試，近日派發成績報告，上面列明子女的閱讀能力等級，不禁慨嘆孩子還未正式上學便要面對成績名次。圖片引來其他家長討論，有人認為學校出發點並非催谷學生，旨在讓家長了解子女的能力；但也有人認為將學習與分數及名次掛鉤會令孩子失去興趣，造成反效果。



有家長發文指子女的學校於正式開學前派發閱讀能力水平報告，大嘆孩子還未上學便要面對成績名次。（fb「家長Secrets」圖片）

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該名家長早前於facebook群組「家長Secrets」發文，分享近日從學校收到的成績報告。相中可見，該家長的子女即將就讀小一，學校於上月尾為學生提供入學前閱讀能力測試，近日派發報告，列明學生的閱讀能力水平。當中水平根據學生的閱讀準確率分為3級，分別是Capable（有能力）、Averaged（平均）及Guided（需引導），亦有能力級別排名及111名學生的能力分佈圖表；報告另提供老師評語及建議。

家長收到子女的報告後指出，該學校並非名牌小學，但相關報告不禁令他擔心子女日後需要不斷追逐名次：「學都未返，就畀個名次你，而家係咪間間小學都係咁？」

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帖文引來一眾家長討論，部分家長不認同樓主所言，反指學校及老師願意提供測試，讓家長得知子女的能力是好事，直言是否追逐名次取決於家長心態，「呢份只係幫你評估下小朋友去到邊個level，你硬係要當佢係名次咁睇只會自己唔開心」、「畀你知個水平去到邊，其他人又大概咩水平啫，而且有建議你點做，又唔公開，睇你自己點運用」。

不過也有家長認為，學校或老師雖然沒有列出學生的實際名次，但為學生能力分級的行為已有暗示，質疑過分追求名次會影響學習興趣，「暗地裏話畀你知，唔努力就做最尾幾個喇」、「就咁睇好似好pro，但包藏着的，都是叫你不要落後」、「竟然無人睇到個問題係從小就把小朋友變成數據去衡量、比較、分析，會摧毀佢學習動機。呢啲嘢同考試、做閱讀報告完全唔同」。

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