心儀小學學生快餐店內依偎拍拖　港媽擔心校風差　即幫阿仔改選校

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-06-09 12:00

踏入6月，學校學期即將結束，不少家長已開始為子女籌算升學的準備。有港媽近日於討論區發文，稱本已為年幼兒子選好打算報考的小學，沒料竟在快餐店見到該校的學生當眾互相依偎疑似拍拖，感到非常驚訝。港媽擔心校風，直言已決定放棄視該校為選校首選，又不禁問其他家長，小學生戀愛的情況是否普遍。

有港媽指於快餐店內見到心儀學校的學生公然依偎，擔心該校校風，直言會放棄以該校作為兒子升讀小學的首選。（資料圖片）

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該名港媽於親子王國討論區發文，指本來已為年幼兒子選了大角咀1間小學作為心儀學校。不過她早前竟在區內的快餐店，見到該校的學生「公然拍拖互相依偎」，對小學生戀愛的現象感到非常震驚，因擔心校風，將放棄視該校為兒子的選校首選，又問其他家長：「請問家長這是常見的事嗎？有哪些校風較好嗎？」

帖文引來網民熱議，不少家長也認為小學階段戀愛是過早，但今時今日資訊發達，相關情況無可避免，「可能我古老石山，小學拍拖我接受唔到，以前我哋小學玩下暗戀咋，而家小學生真早熟」、「其實唔係家長唔管教，係無諗過自己小朋友呢方面已成長，就算讀男校女校都避免唔到」。

不少網民也認為小學生便戀愛是早熟行為，但認為家庭教育比校風更重要。（資料圖片）

亦有網民認為學校校風雖然重要，家庭教育才最影響孩子行為，而且選校時需考慮多方面因素，「每間學校都有可能出現個別同學行為差異，整體學習氣氛更加重要，當然最重要係家庭教育」、「你咁啱撞到呢pair咁出位，唔代表第二間無，都係跟緊啲自己小朋友比較有效」、「校風同拍拖無關，家長教育正確觀念，最重要唔好影響到學業」。

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