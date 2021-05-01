暖心校長回應小學生民意　花1.4萬港元買150隻龍蝦　炮製超豪餐單

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-05-01 22:00

對於不少香港學生來說，學校午餐可能是不敢回想的童年惡夢，然而台灣1間小學卻將學校午餐推至極高層次。當地雲林縣一家小學不時派發問卷詢問學生對午餐的意見，早前有學生表示希望食龍蝦大餐，校長就趁國際貿易戰令龍蝦價格減低的時機，動員校廚及營養師設計餐單，將學生的願望變成現實。不少網民及家長得知事件後也直呼羨慕，並感謝校方的用心。

台灣雲林縣北港鎮南陽國小本月中為學生準備了期中試龍蝦大餐，引來家長及網民熱議。（fb「雲林縣北港鎮南陽國小」圖片）

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學校也有龍蝦大餐！台灣雲林縣北港鎮南陽國小本月15日於facebook專頁公布營養午餐菜單，當中竟有2道菜式包含貴價海鮮龍蝦，令學生及家長也感到非常驚喜。

原來該校每個學期也會派發問卷，收集學生對午餐的意見，去年就有學生異想天開寫下「龍蝦大餐」的提議，惟因價格問題未能實現。不過校長蔡維哲一直將學生的小小願望放在心上，過去1年與校廚及營養師不斷討論與龍蝦相關餐點，找尋廠商並請教餐廳大廚。至國際貿易戰爆發，龍蝦價格便宜約一半，蔡校長認為時機來到，決定購入150隻巴西急凍龍蝦，為全校師生炮製龍蝦大餐。

南陽國小為學生特製「期中考龍蝦大餐」以示打氣。（fb「雲林縣北港鎮南陽國小」圖片）

蔡校長指出，購入龍蝦的價格比前1年計畫時便宜了5萬元台幣（約1.4萬港元），加上當地政府每月給予學生的「加菜」補貼及校方的年度結餘款，才能令這美味大餐成真。

校廚商討過後，決定以龍蝦炮製兩道配菜，作為「特製期中考龍蝦大餐」，餐單包括沒有海觧的「A主餐:五香魯排+特製酸菜+花生粉」及主角龍蝦餐「B主餐:龍蝦蘆筍沙拉」，配合主食台灣刈包、龍蝦虱目魚丸味噌湯及縣政府補助的鮮奶，成為美味又營養豐富的試前打氣午餐。從學生們的滿足笑容便可得知，他們對龍蝦大餐何等期待，最終幾乎所有學生也津津有味地吃光全部餐點，剩下用作熬湯的龍蝦殼。

除了龍蝦大餐，南陽國小也曾為學生準備各式各樣的午餐菜色，如章魚燒及大雞扒。（fb「雲林縣北港鎮南陽國小」圖片）

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不少當地家長及網民看過餐單也直呼羨慕，不禁抱怨稱自己已很久沒吃過龍蝦，沒想過子女竟能在學校享用，「也太豐盛了吧，真幸福的孩子們」、「我女兒的午餐吃得比我好」、「我覺得我太早畢業了」。網民又大讚校方非常用心，沒有忘掉小朋友的願望，讓他們享受到美味又富營養的食物，「營養午餐應該是這樣的」、「感謝學校的用心」。

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