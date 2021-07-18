貨van停路中好危險　熱心鐵騎士落車敲窗揭原因　暖心舉動獲激讚

疲勞駕駛後果可大可小！近日網上流傳第一身視角的「車cam」短片，1名電單車司機察覺路面車輛不尋常停下等候，決定駛到最前的客貨車查看，才發現司機疑因疲勞，於停車等候期間睡着，遂下車走近敲窗慰問。客貨車司機如夢初醒，不斷揮手示意道謝並開車離去。網民看過影片都大讚電單車司機是「少有路上優秀駕駛人士」，又認為客貨車司機如此疲勞仍堅持駕駛猶如馬路炸彈。



網上流傳片段，可見1名電單車司機敲窗慰問疑累極於車內睡着的客貨車司機，好人好事行為獲網民大讚。（YouTube「車CAM特警」片段截圖）

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多個駕駛群組流傳電單車司機第一身視角的「車cam」影片，顯示拍攝日期為前日（16日）早上約11時半，1名「P牌」電單車司機駛至旺角洗衣街近港九潮州公會中學對開，發現1輛客貨車不尋常地停於路中心多時，決定駛前了解。

電單車司機駛至客貨車前約3個車位便「停車熄匙」，先揮手示意後方車輛「爬頭」離開，行近才發現客貨車司機竟於座位上低頭閉眼疑似睡着，擔心之下即敲車窗了解。客貨車司機聞聲驚醒，即「踩油」駛前數個車位，至見到電單車才再次停下。

按圖即睇事發經過▼▼▼

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電單車司機不放心再次追上，於車窗外舉手勢問道：「得唔得呀？你ok呀嘛？」客貨車司機未有開窗回應，僅露出尷尬表情並多次揮手示意可以繼續駕駛。電單車司機於是返回座駕，上車前不忘舉手向客貨車司機舉手，示意左方有的士靠近，再三確認對方精神狀況許可才上車跟隨車龍駛走。

影片上載後即獲一眾網民大讚，紛紛指涉事電單車司機是難得一見的優秀駕駛者，「26司機仲係P牌，比一般司機更關心其他道路使用者」、「鐵騎士待人處事態度正確，好人好心有好報」、「香港難得有駕駛者肯關心其他人」、「26司機好嘢，防止意外發生可能救咗幾條人命」。

網民大讚「P牌」電單車司機於停車前後亦有留意路面情況，直指其安全意識比一般駕駛者更高。（YouTube「車CAM」影片截圖）

有網民則直指客貨車司機疲勞駕猶如馬路炸彈，「瞓着咗都體諒可能日踩夜踩，但咁攰真係不宜揸車，搞到人搞到自己都唔好啦」、「好在係停低咗先瞓着，郁緊車瞓着就大劑」、「恰眼瞓揸車基本上同醉駕冇分別」、「根本明知自己狀態唔適合揸車，搵食嘅都要唞返日啦」。

另有網民指出，電單車司機雖然仍屬「P牌」，但駕駛安全意識比一般司機也要高，指他停車時刻意與客貨車保持至少3個車位距離，避免司機驚醒時立即「踩油」會撞上。而且電單車司機停車後立刻熄匙才下車，一方面可保障財產，亦能防止車輛突然移動導致意外。最後他返回座駕前亦有留意路面情況，甚至主動提醒打算切線的客貨車先讓給後方駛至的的士，可見細心之外亦非常小心。

同場加映：P牌電單車小妹跌車 半分鐘內7男上前幫忙 網民爆笑：試下係男人

早前有電單車女司機不慎在濕滑的地面跌車，幸好沒有大礙，並能自行站起身，惟在她嘗試抬起電單車時，先後7名男司機和途人上前幫忙，又關心女鐵騎士的情況，畫面非常窩心。事發影片引來網民讚好，但也不少人留言笑道：「如果係仔，應該呠到聾。」



P牌電單車女司機在入彎前切線，不慎「派車」，幸好沒有受傷。（網上影片截圖）

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屯公驚現逆線私家車 行快線疑剷上石壆超驚險 網民：馬路核彈！（01熱話製圖）

早前網上有車Cam影片瘋傳，1輛駕駛學院私家車被指在屯門公路的快線逆線行駛，途中更疑似剷上石壆，幸好片中沒有意外發生，網民看後則直斥涉事司機為「馬路核彈」。



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早前1段車Cam片段引起網上熱議，只見1部「學神」在讓路出大路時，碰上剛駛過來的的士，連停泊在一旁的白私家車同樣遭殃，場面堪如「碰碰車場」一樣，有網民笑言「係咪嘉倩BB補鐘？」，又質疑教車師傅是否失職。▼▼▼



1部「學神」在讓路出大路時，碰上剛駛過來的的士，連停泊在一旁的白私家車同樣遭殃，場面堪如「碰碰車場」一樣。（影片截圖）

按圖睇學神碰碰車全過程▼▼▼

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同場加映：P牌陳嘉倩被轟「公路炸彈」 連登仔開Po列3點平反 引網民反駁



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