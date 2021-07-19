惡客逼下跪兼詛咒全家再投訴：付錢是大爺　送餐員慘遭停工2周

撰文：安祖娜
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疫情帶挈外賣生意興旺，不少人亦入行賺外快，然而送餐員也不易做。有擔任送餐員的台女日前發文大呻遇到惡客的經歷，指對方不但強迫她下跪道歉和詛咒她全家，更揚言自己「付錢就是大爺」。台女大感委屈，遂向外賣公司客服反映事件，沒料只獲系統訊息回覆，數天後更因被惡客投訴而遭公司停止接單14天作為懲罰，心灰意冷之下決定公開與客人的對話影片，引來網民熱議，狠批涉事客人及相關外賣公司處理不當。不過涉事外賣平台事後回應，指與該送餐員「暫停合作」只因她早已被多次投訴，與今次事件無關。

擔任送餐員的台女發文分享遇上惡客的經歷，指被對方要求下跪道歉及詛咒全家，沒料向公司反映後，仍遭暫停接單2星期作為處分。（示意圖／資料圖片）

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該名擔任送餐員的台女於facebook群組「爆料公社」發文，指本月10日凌晨約2時50分，接到台北文山區1名表明以現金付費客人的訂單。由於疫情關係，外賣公司並沒規定必須送餐至客人指定的地址，台女遂要求客人到樓下較空曠位置交收以保障雙方。

不過客人聞言即自稱「中風」，吩咐台女「上樓就對了」，她亦只好帶同餐點送至5樓指定地點。沒料才剛到達門外，客人便大罵「你沒資格叫我下樓」，又要求台女下跪道歉，指她不禮貌及看不起以現金付款的人。客人更揚言「付錢就是大爺」，甚至當面詛咒台女「全家中風」。

自稱「中風」的客人要求台女送餐至門口，大罵她「你沒資格叫我下樓」，又要求她下跪道歉，指她不禮貌及看不起以現金付款的人。（fb「爆料公社」圖片）

台女為了自保，事後只好先通知外賣公司相關事件，表示客人將會「因我叫他下樓」而投訴她，亦曾提及「客人要我下跪道歉才要拿餐」一事，然而公司只回覆了系統訊息表示「派單後台已幫你備註了」。過了數天，台女竟收到公司停止接單14天的處分，指處分或與她被投訴「態度不佳、餐點打翻、未確認客人資料導致送錯餐點、重複收款及辱罵或騷擾消費者」等原因有關。

台女被罵後反遭公司懲罰，頓時感到忍無可忍，決定於網上發文講述事發經過，並上載事發時與惡客對話的影片，讓網民判斷誰是誰非，「原本想說如果沒什麼事就不把這個影片發出去，但公司完全沒有要處理的意思。我去申訴關於停權的事情，公司只回我罐頭訊息，我認為這表示我傳送的影片他們根本就沒有看，所以我選擇發出來」。

台女怒指，公司的客服根本不理會送餐員反映的意見，未有了解清楚事件便偏幫客人，「好險這名客人只是中風，如果是神經病那在這個時間點，可能因為我請他下樓付款取餐惹怒到他，那我上樓送餐時我的命是不是就不保了？」。

帖文引來網民熱議，紛紛狠批涉事客人及相關外賣公司，直指客服未有查明真相便作處分，「有困難可以講，但是這樣頤指氣使的態度真的讓人覺得很火大」、「你脾氣也太好了，還跟他講這麼久，要是我可能直接將餐丟他臉上了」、「憑什麼下跪，花一點點小錢點餐就囂張嗎？」、「憑什麼外送員要被停權！麻煩給外送員一個交代」。

事件發酵2日，涉事外賣平台公開回應，強調不會因為單一事件禁止送餐員接單，又指該送餐員被處分，是因她於6月底前已被許多顧客投訴，經過提醒仍沒改善，公司才決定「暫停合作」，與今次事件完全無關。

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