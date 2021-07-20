丈夫奶奶唔合作抗疫　台人妻壓力爆煲求救：唔想離婚可以點做？

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以下是呂秋遠律師的回覆↓↓↓



這位姊妹，除了離婚的選項，最好的方式是殺夫（誤）。但基於殺夫是犯法的，而且也會讓你進入監獄隔離好幾年，壓力可能會更大，所以，容我想想別的辦法。

在家壓力很大，主因通常不是經濟問題，因為如果是，那就出家工作而已，倒也沒什麼。通常的原因，都來自於家人。關於你先生的議題可能有2個，第1個是，他對於家務，只存在「幫忙」的概念。遇到家事，你先離職、既然離職，就是沒有金錢的生產力，所以就要家事全包。這時候，他所做的事情就叫做「幫忙」，你所做的事情就叫做「應該的」。第2個是，他跟你的政治觀念根本不合，他不喜歡我的原因有很多種可能，根據你的描述，最有可能的是因為政治。他認為，政府就是爛，支持政府就是「綠蛆」。他應該不敢罵你是1450，因為他沒看到錢。

第一個議題，我認為唯一的解決方式，就是你要有自己的職業與收入。沒有收入，他對你的態度會逐漸轉為「瞧不起」。你把工作辭掉，他會理所當然的認為，家事你要全包，從他的角度來看並沒有錯。你要能挺直腰桿跟他平等對話，最好的方式就是你要有自己的收入，不靠他也能活下來。幸運可以遇到體認在家工作比出外賺錢還辛苦的男人畢竟不多，他既然不是，請支援自己的收銀比較實際。

台人妻呻奶奶不肯乖乖留家中抗疫，令她無計可施。（《金都》劇照）

第二個議題，我認為除了離婚以外，真的無解。因為你就算是告訴他，今天只有8例，他還是會翻白眼、不斷跳針的跟你爭辯，說好的疫苗呢、台灣就是乞丐之類的言語，讓你提早中風。政治，對某些人而言是信仰，你在麻原彰晃的面前看聖經，他當然會生氣。人，不用想去改變別人，既然你不想分開，最好的方式就是改變你自己，例如開始跟他一起罵執政黨、一起罵陳時中，問題就解決了。至於，你擔心自己的良知，那沒關係，打不過他就加入他，只要記得投票還是選你想要的就好。

為什麼？因為既然不願意分開，代表他在你心中其實還可以，只是政治意見不同而已。那麼在政治議題上說服另一半，就沒這麼重要了。你不能期待你的另一半十全十美，不是嗎？如果口頭上配合他，可以讓他開心，這不也是愛的表現嗎？有些人其實很幼稚，他或許也知道他是錯的，但是他就得要堅持到底，才能顯露出他的尊爵不凡、有型有款，既然那是你愛的人，那口頭上就隨他了，別想改變別人，改變自己比較實際。

最後，我們來談談婆婆，這個千古難解的難題。既然她這麼熱愛自由，你也還是不願意分居或離婚，那也只能戴上口罩，把她當作確診但無症狀的病患來處理。以後見到她，一律戴口罩、保持社交距離，她碰過的東西全部消毒。對，就是在她面前做也無妨，只是，長久以往，可能就不是你不想離婚的問題，而是她要她兒子跟你離婚的問題，你得要想清楚。畢竟會因為政治罵老婆「綠蛆」、會因為媽媽，而封鎖你臉書的男人，可不是一般人。

早跟你說，關於婆媳，分居治百病；而關於你現在面臨的議題，再說一次，面對困境，不要老想著改變別人，請改變自己。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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