男同志地下情2年不敢公開　借《大叔的愛》向父母出櫃結局超有愛

剛播完的ViuTV劇集《大叔的愛》成為全城熱話，即使從未接觸過BL（Boy's Love）的人也總聽過1句「田田I Love You」。有男同志於討論區發文，指一直隱藏性向多年，拍拖2年也不敢向父母透露。直至《大叔的愛》引起熱潮，他認為劇集令公眾對同性戀刻板印象改觀，終於鼓起勇氣，於大結局當晚帶同男友向父母出櫃，並獲兩老祝福，窩心結局感動不少網民。



有男同志分享出櫃經歷，表示借《大叔的愛》的熱潮向父母出櫃，獲得兩老祝福。（《大叔的愛》劇照）

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該名男同志上周六（7月17日）於Dcard討論區發文，指從小也沒想過會喜歡同性，「原本我都好似阿田咁，覺得自己只會鍾意大波妹，完全唔相信會鍾意男人」。他坦言最初發現自己的性取向時感到非常無助，連戀愛也不敢公開，只能默默承受各種壓力，「好介意其他人眼光，一直以嚟都唔敢同身邊朋友公開呢段關係，更加唔敢同屋企人坦白」。

他指《大叔的愛》還未播出時，公眾對同性戀的印象總是非常刻板，「好多人一聽到Gay就會覺得好核突」，而其媽媽亦說過1句「男人老狗成何體統」，令他認定對方難以接受兒子是同性戀的事實。

樓主自述出櫃經過▼▼▼

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直至劇集引起熱潮，他認為主角及劇情均令男男戀愛變得「入屋」，「將呢件事完全消化咗，包裝得好好，令大家睇套劇嘅時候，唔會覺得好核突」。當他看到父母及身邊的朋友也因非常關注劇中的「田牧戀」，便想到可借助《大叔的愛》向父母出櫃，遂相約男友於大結局播映當日回家「見家長」。

樓主憶述，當他在父母面前與男友十指緊扣，公開與男友的關係時，兩老的表情「由驚恐轉變成老懷安慰嘅慈祥」，「我都好意外佢地竟然冇鬧我，反而仲問我：『咁你係田田定阿牧？』、『你哋邊個表白先？』、『邊個係女朋友？』」。父母的反應令他非常意外，直言有這樣的結果，《大叔的愛》實在功不可沒。

樓主感激一直以來男友的體諒，亦希望其經歷能成為一眾同路人的鼓勵。（《大叔的愛》劇照）

他安慰表示，與男友終能將2年的地下情帶回地面，「可以光明正大咁拖住隻手行出街，亦都可以隨時帶佢返去同我屋企人食飯」。他感激一直以來男友的體諒，形容對方就如主角KK一樣願意給他時間與空間，亦希望其經歷能成為一眾同路人的鼓勵：「我知道現實中好多gay couple唔會好似套戲同埋我咁，咁好彩可以受到屋企人嘅祝福，但我知道香港人慢慢接受緊呢件事，你哋要堅持落去，希望你哋都得到祝福！」

樓主的帖文感動不少網民，紛紛留言為他及其他同志送上祝福，「祝福樓主！能彼此相愛係得來不易，你哋要幸福落去」、「幾開心聽到呢個結局！都希望其他相同遭遇嘅couple都幸福」、「祝福！好感動呢套戲唔只帶畀香港人歡樂，仲逐漸改變到社會對同性戀嘅睇法，期待香港社會風氣愈來愈好，大家都可以得到幸福」。

《大叔的愛》成為不少同志出櫃的契機，然而並非人人的出櫃過程也同樣順利。有港女就於討論區發文，稱男友追看劇集時好幾次投入爆喊，猶如感同身受一般。至前天（17日）竟突然向她坦白及出櫃，承認自己愛上男同事，令她直言「少少接受唔到」。



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