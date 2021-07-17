大叔的愛︱黃德斌結局被降職　網民要求Q房網交代　FB小編咁回覆

【大叔的愛 / ViuTV / 田一雄 / 渣田 / 阿牧 / Anson Lo / 盧瀚霆 / 黃德斌 / Edan / 呂爵安】全城追看的ViuTV劇集《大叔的愛》昨晚（16日）迎來大結局，由Edan（呂爵安）飾演的田一雄最終情歸阿牧（Anson Lo飾），而黃德斌飾演的KK面對情人悔婚，回公司後更要由新人開始，頓變「雙失大叔」。不少觀眾都替KK大感不值，甚至憤怒得湧到劇集冠名贊助的房產公司facebook專頁，質問「KK點解返嚟要降職？」場面令人哭笑不得，專頁小編因而漏夜撲火，以一句回覆化解網民的怒氣。



黃德斌飾演的KK面對情人悔婚，回公司後更要由新人職級開始，頓變「雙失大叔」。（《大叔的愛》劇照）

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《大叔的愛》大結局劇情提到田田在與KK的婚禮上最後一刻，才驚覺自己最愛的是阿牧，KK成人之美忍痛放手，並要獨自面對眾多賓客，解釋自己被飛了。失去了愛情的KK在職場上更是失意，需要以新人回到香港公司工作，上司正是其以往的下屬，令他成為全劇最可憐的人，引來網民大叫離譜。

劇集冠名贊助的房產公司「Q房網香港」趁大結局之際，在FB專頁出帖，叫大家按劇中角色的工作態度，揀選最得人歡心的經紀，結果惹來網民留言質問。（Q房網FB圖片）

而劇集冠名贊助的房產公司「Q房網香港」趁大結局之際，在FB專頁出帖，叫大家按劇中角色的工作態度，揀選最得人歡心的經紀，更大讚KK是成熟穩重、真誠細心等，卻惹來大量憤意難平的網民湧入來留言，瘋狂質問公司為何如此狠待員工，「KK咁叻對公司咁有功勞，你哋公司都咁樣對佢，之前已經減4成佣，依家仲燉埋冬菇」、「過橋抽板降KK職」，批評他們用人不當▼▼▼

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面對留言如潮，專頁小編急急漏夜回覆，先感謝大家對劇集的支持，稱會幫大家向公司反映，「小編同大家一樣都好想知」，又指「希望ViuTV嚟緊會開續集，俾個交代大家」。小編的回答被其他網民大讚有效化解公關危機，有人則笑言「贊助埋第二季或者電影版，升返KK上去就放過你啦」。

劇迷看着由Edan飾演的阿田在多角戀之間猶疑不定，更是咬牙切齒，大叫「渣田！」。（ViuTV《大叔的愛》劇照）

劇迷看着阿田在多角戀之間猶疑不定，因而咬牙切齒，大叫「渣田！」，又質疑劇中人人都鍾情阿田，身為「大叔」的KK（黃德斌飾）只是其中1位「受害者」，認為劇名《大叔的愛》不夠貼切。有人就發起討論，集思廣益幫《大叔的愛》改個更好的劇名，網民紛紛發揮創意，當中的建議勁爆笑！



1人1個幫大叔的愛改個更好聽的劇名▼▼▼

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重溫《大叔的愛》更多經典場面▼▼▼

不少人因追看《大叔的愛》而迷上BL劇，甚至成為MIRROR粉絲。（《大叔的愛》劇照）

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《大叔的愛》成功在網上帶起無數討論，有男網民曾在香港討論區發帖，表示同居女友也是該劇粉絲，不時拉着他討論劇中情節，樓主直言自己不熱衷此劇，但都會陪伴女友一起觀看，沒料女友突然就關鍵劇情問樓主意見，樓主心不在焉隨便回答，其答案立即惹怒女友，更引來悲慘下場。

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原文：大叔的愛｜黃德斌HeHe演出獲激讚 5大原因搶盡Edan/Anson Lo風頭