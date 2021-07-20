DSE放榜｜大學生分享4大選科錯誤經歷勉勵考生：最重要係你鍾意

【DSE 2021 / 中學文憑試 / 放榜 / 選科 / JUPAS / 升學 /大學】2021年DSE中學文憑試明日（21日）放榜，不少應屆考生即將迎接公開試成績表，按成績選擇升學路向。有大學生近日就以過來人身份，分享4年前放榜後選科曾犯下的4個錯誤，勉勵一眾考生忠於自己，選擇符合興趣而且對前路有幫助的科目，以免將來後悔。



今屆中學文憑試（DSE）於7月21日放榜，有過來人分享選科經歷，勉勵應屆考生。（資料圖片）

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該名大學生於Dcard討論區以「我當年放榜犯下的錯」為題發文，表示4年經歷放榜的他「做咗好多好愚蠢嘅決定」，希望與應屆考生分享自己的故事，作為反面教材，「千祈唔好犯下我當年嘅錯誤」。他指自己是文科學生，當年DSE成績比預期差，最佳5科成績為「唔嗲唔吊」的21分，「勁嘅U入唔到，但又未至於讀唔到U嘅程度，所有強制計3科主科分嘅U我基本上都入唔到，只能揀計best 5嘅大學」。

樓主的反面教材▼▼▼

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樓主說，自己選科從一開始已犯下大錯，「就係覺得一定要讀大學，唔讀大學好核突」，最終為進大學「死都揀咗1科自己根本唔係好鍾意嘅科讀」，現時回想才發現是自尊心作祟，若當時願意重考，或選讀副學士學位，或能「用另一條路入返自己想讀嘅科」。

他又建議考生應參考不同院校提供的課程，即使成績理想也應堅持選讀自己喜歡的科目，「唔係因為嗰1科唔係咩神科，或者直程唔係大學課程而唔揀佢。副學士又好，asso又好，職業課程又好，最重要嘅係你鍾唔鍾意」，否則只會像他一樣，在讀書過程中感到非常辛苦，「讀乜都唔入腦，好似chur住自己做一啲根本唔鍾意嘅事」。

樓主建議考生們應做好資料搜集，了解「有咩類型嘅前路可以揀」。（資料圖片）

樓主表示，自己犯下的第3個錯誤全因自小沒有明確目標，「由細到大我都唔知自己想做乜、讀乜」，因此「冇好好check清楚大學有咩科、有咩類型嘅前路可以揀」。喜歡畫畫和看卡通的他，以往不相信自己有機會成為漫畫家或從事藝術行業，但直至讀了一半大學課程，才發現「原來呢個世界有個職業叫animator（動畫師），exactly就係我有興趣又想做嘅嘢。如果當年我有好好研究，我就可以揀1啲自己有興趣又同理想相關嘅科目」。

樓主直指不能盡信JUPAS的課程簡介，稱自己正正對課程內容有誤會，入讀後才知「中伏」。（資料圖片）

除了升學方向，樓主亦有實際的JUPAS提醒給予考生，指出即使對某個科目感興趣，也要搜集全面的資料才報讀，「總之唔好輕易相信佢哋寫出嚟嘅嘢，所有課程都會將自己包裝得好好，寫到天花龍鳳，但係到頭來你讀嘅嘢可能根本完全唔係你想像中一回事」。他指自己當年正正對雙學位課程有錯誤理解，後來才發現「中伏」，「想當年天真嘅我根本唔知道咩係double degree就傻更更揀咗呢科，諗起都覺得自己蠢」。

樓主的勸世文獲網民大讚實用，不少過來人也有共鳴，紛紛建議考生們忠於興趣，勿因「錢途」或他人的期望而白白花時間於不感興趣的「水泡科」，「呢個年代咩嘢機遇都有，最重要都係1個人心態同人品」、「考試只係1張紙，唔好俾佢限制到」。

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