DSE文憑試｜網民分享會考放榜第1個感覺　最多人因呢科合格好驚喜

2021年DSE中學文憑試（DSE）今日（21日）放榜，相信考生要面對的壓力不小，收到成績單一刻更可能會心跳加速，眼前一白。有網民在放榜前夕回憶當年的情景，有人自以為會「全軍覆沒」得0分卻意外得到1分，令他非常驚喜；亦有人意外失手，低分得難以接受，最後忍痛重讀；而引起最多人共鳴的是，不少人發現有個科目竟然能夠合格，都相當興奮。



DSE中學文憑試（DSE）今日（21日）放榜，相信考生要面對的壓力不小。（示意圖，資料圖片）

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今屆文憑試誕生7名狀元，分別3男4女，當中1男2女在數學科的延伸部份M1或M2都獲5**，成為16星「超級狀元」，另外今年有17,733人考獲升讀本地學位課程資格（中英數及通識再加一科選修科依次獲33222級）。

放榜可說是大部份人的共同回憶，面對成績單時各有心情，有網民就在facebook群組「90年代回憶」發起討論，邀請大家大談「第一眼見到自己會考分數時的感覺」，引來一眾網民踴躍分享▼▼▼

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網民不少分享都引起共鳴，特別是對於數學科「意外」合格，很多人均表示這是「最估唔到會合格」的科目，因而很有驚喜。不過有過來人則指，分數不是一切，雖然當年考得低分，最後還能捱上大學，最緊要是不要被「睇死」。

應屆DSE考生上網問中大選科 稱預計中英文5** 一個錯字瘀到爆（01熱話製圖）

中學文憑試（HKDSE）放榜後，一眾學子開始思考大學選科問題。facebook專頁「CUHK Secrets」去年轉載一個學生的投稿，學生詢問有關中大語言學及翻譯學的選科問題，更表示中英文兩科可以考獲5**，但一眾網民卻因為其帖文寫錯兩個字而反問他：「你確定你真係中文5**到？」



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同場加映：有中大生曾投稿至「CUHK Secrets」，指與住所的保安員交談，發現對方是數學系畢業生，惟畢業後找不到合適工作，才轉做保安，令他唏噓不已，雖然有人認為是「潛力潮文」，但相認過程仍笑爆網民▼▼▼



中大生出PO嘆師兄做保安員 讀數學畢業難搵工（01熱話製圖）

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同場加映：【拉麵心理測驗測出你入邊行最有前途】

【心理測驗】求職轉工注意！ 4款拉麵配菜測你入邊行最有前途

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