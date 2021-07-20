鬼故｜港男將亡妻骨灰撈飯食！背後全因一個結婚承諾：我答應過…

台灣節目《震震有詞》關注台灣社會議題，除了給予法律層面的建議及剖析，也從民眾生活角度切入探討，日前邀請兩性專家苦苓、台灣資深媒體人丁學偉、作家文奕夫、台灣律師謝智潔一同分享案例。



兩性專家苦苓表示，他有個女性朋友的姐姐嫁到香港，但因病過世後留下先生跟孩子，這位女性朋友前往香港幫忙處理後事及照顧姐姐的孩子，某天看姐夫吃飯，發現姐夫都會灑很像胡椒粉的粉末在米飯上…

睇落似胡椒粉，真身卻是亡妻骨灰！恐怖食飯習慣背後全因這一個結婚承諾（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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姐夫吃下去的臉色不好看，一問他才得知「因為我答應過妳姐不會讓她離開我，所以我才吃下妻子的骨灰，代表她沒有離開我。」

苦苓說這位朋友聽了馬上去問黃大仙，師父給的回覆是「就是因為姐夫吃了骨灰，讓老婆亡魂還在離不開，孩子才會看到媽媽。」朋友拿符水給姐夫喝後，姐夫吐得稀哩嘩拉，她也勸導姐夫，表示姐姐走不掉，對他自己跟對孩子都不好，最後才將剩餘骨灰放置靈骨塔，回復正常生活。

苦苓自己也曾經跟靈界的朋友交流過，他說有段時間住在烏來，某天半夜電燈電視電風扇都突然打開，他對著空氣說：「沒有跟靈界的朋友交往過，那來交往一下好了」話剛說完又一切恢復正常。過了幾天苦苓跟朋友出遊，返回台北時跟友人開車要走國道三號北上，突然發現竟然在國道一號上而且是往南走，只好趕緊下交流道重新北上。

到家後苦苓想想不太對勁，說了句「這位朋友出來見一下吧！」晚上他便夢到有位女子，說她就住在同棟樓某間房，因為癌症過世，她媽媽每天都哭得很傷心讓她很牽掛，想拜託苦苓去跟媽媽說請她別難過，女子並表示手上的紅色手鍊可以給苦苓，當作證明讓媽媽相信，且還要苦苓事後刻一個印章放抽屜可以帶來好運，苦苓說：「醒來後床頭真的有一條紅色手鍊。」他前往老婦人家把手鍊給女子媽媽看，也轉達了女子的話給媽媽。之後他刻了財運章放在抽屜，「從那之後就沒有再工作，但生活還算無虞。」

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