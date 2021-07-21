台男劈腿交往兩越南交換生　揭女方為親姊妹　出PO求救即激嬲網民

普通人的愛情中容不下第三者，但有時最可怕的是自己做了小三而不自知。1名台男日前在網上發文訴苦，表示1年前在校內結識了越南交換生並開始交往，對方半年前回國，2人一直遠距離戀愛，直至2個月前，樓主再被分派接待1名越南女生，不久他們便愈來愈像情侶般互動，未料「新歡」後來分享照片，樓主才發現女友竟是「新歡」的妹妹，遂網上求救指「到底怎麼辦，這樣會很渣嗎」。



台男發文求救，指自己先後在學校結識2名越南女生並交往，後來發現對方竟為兩姊妹。（《閨蜜2》劇照）

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樓主在Dcard討論區發文，指由於懂得簡單的越南話，在1年前被校方安排接待越南交換生，其後與1名越南女生開始談戀愛，至半年前學期結束，女友回越南並表明疫情結束後，會再到台灣讀書，自此2人便一直遠距離戀愛，每天晚上打電話聊天。

樓主續指，大約2個月前，學校再接待越南學生，並安排他幫助來自河內的女生，他們朝夕相處，樓主形容女方很黏人，「漸漸的我有點暈船了」，2人像是情侶般相處。事後樓主均未有向遠在越南的女友坦白，而大概1周前，他才得知「新歡」有妹妹，看到照片更驚覺竟是其女友。

在發現女友與「新歡」是兩姊妹後，台男一直不敢向任何人坦白。（《閨蜜2》劇照）

在得悉自己周旋於兩越南姊妹後，樓主直言不敢向任何1人坦白，並向網民問道：「該2個都斷乾淨嗎？還是要慢慢的疏遠其中一方…到底怎麼辦？這樣會很渣嗎？」

帖文一出即引來熱議，網民紛紛狠批樓主為「渣男」，指「很渣，千萬不要姊妹丼」、「隨隨便便就暈船還是不要談戀愛吧，不要害其他女生」、「不管你怎麼想，越南女孩子很兇，希望你好好處理」，也有人認為姊妹之間通常會分享感情生活，質疑她們根本知情，「怎麼感覺妹妹可能是故意的，沒可能不知道吧」、「姐姐是在測試你」。

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