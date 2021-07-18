後生女坐的士討論黎明演唱會應否請Mirror做嘉賓　司機咁講獲打賞

Mirror魅力風靡全港，連帶的士司機也從中受惠！有的士司機分享指，日前收到Order接載2名年輕女子前往天水圍，車程間她們熱烈討論近日舉行個唱的黎明應否邀請Mirror擔任嘉賓。司機聞言「搭訕」，稱前輩要支持後生仔及香港藝人，最後氹得客人歡心並大讚司機識貨，下車時亦表明「唔使找」給予貼士。
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該名的士司機在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，指自己於15日（上周四）接到乘客Call車，「2個後生女熱烈討論足全程黎明演唱會同嗰班後生仔Mirror」，內容圍繞黎明應否邀請Mirror擔任演唱會嘉賓。途中的士司機說了1句「前輩畀個機會後生仔無壞嘅，支持返香港好過成日韓仔啦」，令2位乘客十分開心，下車時更「畀齊頭唔使找」兼大讚「阿叔我識貨」。
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有網民笑言「（車資）$29.1畀$30？」，樓主司機就貼出Call車Order截圖，車程由紅磡香港體育館出發前往天水圍天富苑，「畀三舊齊頭囉，多都唔好意思收啦」。參考網上資料，上述路線如行駛屯門公路，車資約為280元；如大欖隧道連同隧道費則約為290元。有留言表示樓主抵讚，指他是「一個幾識自High嘅的士佬」，亦有人表示的士司機與客人吹水時，最重要就是「識時務」。
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坐的士兩度指明行大老山仍行錯路 司機無展示證件：檢測嗰張就係天水圍的士逆線行公路 無視迎頭車淡定前行 拍片者：黐線㗎！的士客要求越雙白線入大坑 司機堅持守法 1招反擊獲網民激讚連截7架的士都被拒載 年輕司機好心接載輪椅叔叔 1個動作獲大讚
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