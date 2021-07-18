後生女坐的士討論黎明演唱會應否請Mirror做嘉賓　司機咁講獲打賞

Mirror魅力風靡全港，連帶的士司機也從中受惠！有的士司機分享指，日前收到Order接載2名年輕女子前往天水圍，車程間她們熱烈討論近日舉行個唱的黎明應否邀請Mirror擔任嘉賓。司機聞言「搭訕」，稱前輩要支持後生仔及香港藝人，最後氹得客人歡心並大讚司機識貨，下車時亦表明「唔使找」給予貼士。



黎明近日於紅磡香港體育館開演唱會。（資料圖片）

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該名的士司機在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，指自己於15日（上周四）接到乘客Call車，「2個後生女熱烈討論足全程黎明演唱會同嗰班後生仔Mirror」，內容圍繞黎明應否邀請Mirror擔任演唱會嘉賓。途中的士司機說了1句「前輩畀個機會後生仔無壞嘅，支持返香港好過成日韓仔啦」，令2位乘客十分開心，下車時更「畀齊頭唔使找」兼大讚「阿叔我識貨」。

的士司機表示，日前接到Order從紅磡香港體育館前往天水圍。（facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

Mirror早前亦曾開演唱會，而且一票難求！【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】



人氣男團MIRROR本月6日起一連6場《MIRROR ONE & ALL LIVE 2021》演唱會於九展Star Hall舉行，因應防疫措施下場館入座率只可有75%。早前門票銷售反應非常熱烈，加場後依然一票難求。(葉志明攝）

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有網民笑言「（車資）$29.1畀$30？」，樓主司機就貼出Call車Order截圖，車程由紅磡香港體育館出發前往天水圍天富苑，「畀三舊齊頭囉，多都唔好意思收啦」。參考網上資料，上述路線如行駛屯門公路，車資約為280元；如大欖隧道連同隧道費則約為290元。有留言表示樓主抵讚，指他是「一個幾識自High嘅的士佬」，亦有人表示的士司機與客人吹水時，最重要就是「識時務」。

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