飲水都會飲錯？「口渴先飲水」恐中風+心肌梗塞　網傳7個恐怖下場

烈日狂曬！炎熱高溫身體實在吃不消，此時補充水分很重要，但你都等到「口渴才去喝水」嗎？很多人以為這很正常，但台灣外科名醫江坤俊直言，長期如此恐引發7大問題，甚至是血栓，進而造成腦中風、心肌梗塞。他提醒，切勿等到口渴才喝水，可依照個人體重及尿液顏色判斷「飲水量是否充足」。



口喝先飲水原來已經太遲？點圖放大看台名醫江坤俊揭身體缺水的7大恐怖下場👇👇👇

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你都等到口渴了才去喝水嗎？台灣外科名醫江坤俊在《健康2.0》頻道中點出，長時間的壞習慣可能引發7種問題。其中一項就是近來因疫苗而引人關注的「血栓」，其形成與某些藥物或身體狀況促使血液容易凝結有關，或者是腫瘤也會誘發凝血功能異常；肥胖體質者身上發炎因子高也容易出現血栓。

血栓的形成也與「血流速度慢」有關。江坤俊舉例，如靜脈曲張，若是靜脈血一直沒有打回來，停留過久也會造成血液沉澱，誘發血栓形成；長時間久坐不動、血液回流慢，也會發生。此外，血管內壁受傷，或是因缺乏水分，「口渴才去喝水」使血液更加濃稠，自然容易形成血栓。

江坤俊說，血栓可以「打到任何位置」，若跑到腦部就會形成腦中風，至心臟為心肌梗塞非常危險，「如果習慣口渴才喝水，身體早就缺水了」。

除了上述的血栓，江坤俊進一步指出，腦細胞有70%都是水，當身體長期處在缺水狀態下，腦細胞水分不足就會讓人變得遲鈍；再者，長時間缺水尿量減少，尿液在膀胱中滯留時間變長，鈣離子上升易形成尿路結石，若是細菌滋生易造成泌尿道感染，久了之後恐腎臟衰竭。

江坤俊接著說，身體缺水還會導致便秘，關節疼痛等問題。人體為避免骨與骨間的摩擦，關節處存有帶多水分的軟骨，長期缺水使軟骨易磨損引發疼痛。另外，不喝水也容易誘發過敏現象，此時身體會大量分泌組織胺，必須重新調節體內水分分布而發出口渴訊號， 組織胺若跑到肺部就會造成氣管痙攣誘發過敏反應。

適量的水分補充有助改善上述的種種症狀，但怎麼喝水才正確？江坤俊建議，要定時喝水，「不要口渴才喝」；而飲水量也依每個人體重而異，一般人以1公斤體重要喝25～35c.c.水分計算，取平均值30c.c.，體重60公斤者一天最少要喝1800c.c.；另外，也可觀察自己尿液顏色是否呈現淡黃色，才是喝水量足夠的訊號。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】