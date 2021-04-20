雪櫃飄死魚味點算？網傳用檸檬消臭竟是錯　專家教這樣做效果更佳

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-04-20 16:30

廚房裡的廚具、砧板和雪櫃，若沒有好好清理就會滋生細菌甚至發出異味。一名台灣男子卻因家中冰箱斷電導致裡頭的食物腐敗，飄出濃散濃濃魚腥味，不論怎麼用力刷洗都無法徹底清除，讓他非常苦惱。對此曾有專家提供超強作法，只要利用唾手可得的天然材料，就能解決類似的困擾。

男子17日在Facebook Group《爆系知識家》發文指出，因為雪櫃斷電導致裡頭的食物腐敗，尤其是冷凍庫的魚腥味，不管如何清理，濃濃臭味仍揮之不去令他非常困擾：「有什麼方法能夠讓死魚味消失嗎？冷藏也都是」，盼集結眾人的智慧提供有效解決方法，助他早日擺脫難聞的味道。

貼文曝光後網友紛紛留言：「檸檬切片擺放，或先用檸檬水擦拭後再放檸檬片」、「味道進入了冷風循環系統了，市面有賣裝電池的臭氧機，可以放雪櫃內試試」、「插上電後放大量的鳳梨皮進去」、「開機運轉然後用一次性冷氣消毒除臭劑，我是這樣用的啦，認真有效」。也有人勸他直接換一台新的雪櫃，因為其他方法無解。

用檸檬切片除臭效果不理想？點圖放大看專家教路如何正確為冰箱消臭及清潔👇👇👇

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