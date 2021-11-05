人妻嫁着絕世好老公卻「附送」地獄級奶奶　竟因呢件事被鬧唔知醜

不時會從已步入婚姻的朋友口中聽到各種「婆媳問題」的抱怨，問題不嚴重的偶爾抱怨就好，問題嚴重的恨不得搬出去住老死不相往來，遇到婆媳問題時，身為媳婦的妳會選擇啞忍還是反擊？



網友Chloe發表於爆料公社：「各位已婚的婦女們敢跟婆婆（奶奶）說你們很幸褔嗎？事情發生在我朋友身上……」

因一件小事就慘被奶奶羞辱 點圖放大閱讀原文👇👇👇

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「她老公自從跟我朋友結婚後，她老公變得愛打掃家務，變得愛自己下廚，變得更寵我朋友，某一天她婆婆關心過得如何，我朋友開心的說：『 媽， 我現在很幸福，老公很疼我，什麼家事老公都自己做，還帶我出國玩。』沒想到她婆婆聽到後馬上變臉說『現代媳婦真好命，跟我那年代不能比，記得以前我嫁入這個家什麼苦都吃過，甚至做牛做馬』，我朋友聽到後，尷尬的說一聲：『媽，辛苦了，我不是故意炫耀的。』她婆婆生氣的說：『我兒子在伺候你，看你有多不要臉，你不知道有些事實不能跟我說嗎？要不然我心裡會不平衡。』」

網民意見：「如果可以，盡量反問婆婆，讓她說說以前的生命故事，重新陪伴她，也重新對自己的生命做一次整理，也可以試試看，找出生命中被愛的證據！」「我不會浪費時間跟一個老人家，我們以前怎樣怎樣的人說話。」「這個婆婆病的不輕，要是這麼嫉妒，不如就嫁給自己兒子好了。」「我媽要是有這種觀念早被我唸爆！又不是沒孝順你，我疼我老婆是在吃什麼醋？」「我剛結婚的時候先生的母親就會這樣酸， 『 哎唷你好幸福啊，我兒子多疼妳知道嗎？他交代我婚後不要唸你喔，因為你是他老婆喔』，我聽完無言，語氣非常酸那種，從那刻開始我不太跟她講過話，她確實是版主說的這款婆媽長輩。」「婆婆最後一句很實在XD。」

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