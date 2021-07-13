交友App對象幾好傾但有種神似感？網民亂倫級神展開對話曝光

現在交友軟體非常方便，登入後就可以盲選對象聊天，在從對話中去決定是不是要繼續深入下去。不過因為是隔著螢幕，多了幾分風險，因為你不知道對方是男是女多大年紀，甚至，你不知道對方會不會是你認識的人！？



網友Zlok Liu就在爆廢公社發文，在聊天軟體聊天，結果聊著聊著，這感覺怎麼如此的似曾相識？

▼▼▼點擊即睇曝光對話，相認結果超爆笑▼▼▼

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「劇情神展開！」網友們對這發展簡直笑翻了！「突然覺得，這大概是有史以來妹妹跟哥哥講過最多話的一次！」「相認不是亂倫啊！不過哥哥說X你娘才是亂啊！」「不是阿！當兄妹在交友軟體上相遇有幾%的機會阿？」「可惡！都聊了一個多月了～ 哈哈哈哈.....」「原來交友軟體篩選最合適的自己的，是自己的兄弟姐妹啊⋯⋯」「我許的願望：祝天下有情人終成兄妹！終於實現了～」

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