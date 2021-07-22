網購貨名亂寫「我係Anson Lo老婆」惹海關查問　送貨公司險遭扣貨

男團MIRROR人氣爆燈，繼早前成員Anson Lo（盧瀚霆）及Edan（呂爵安）主演的《大叔的愛》大受歡迎，因女友和老婆沉迷追星而成立的「婚姻破裂關注組」也成為熱話。有網購送貨公司早前更發文，指有狂粉購物時將申報貨品名稱一欄變成「示愛區」，填上「我係Anson Lo老婆」或「姜B I Love U」等，引來海關查問，整車貨物更險被扣起調查。
網購送貨公司「DimBuy」日前於facebook專頁發文，提醒客人切勿胡亂申報貨物詳情。公司指收到海關通知，有客人將貨物申報資料的名稱欄變成「示愛區」，填上「我係Anson Lo老婆」、「姜B I Love U」或是「Anson Lo go go go」等，亦有人隨意填寫文字，令關員須花更多時間檢查貨物。
公司指出，胡亂填寫貨物資料或造成嚴重影響，建議客人清楚寫明貨物名稱，如原子筆、手機殼等，不應只填貨物種類，以免報關時出現問題，「記得要寫明係咩嚟先好呀，如果唔係成車嘢畀人扣住，你嘅貨件就會遲咗先收到或者被充公㗎啦」。
不少網民看過帖文也直指相關客人行為不負責任，隨時因貪玩「累街坊」，「寫完當係、定當咗自己係所以咁寫？玩都要睇時候啩」、「玩還玩，正經嘢唔好亂填，會害到其他人囉，一個累到全車貨扣起一件件查，嚴重嘅貨都充公埋」。有人更分享個人經驗，指出如申報資料不清晰，的確會令貨物報關所需時間增加，最終「受害」的也是收貨者。
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