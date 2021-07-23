家長式管治？放午飯前3分鐘不准去廁所　員工嬲爆：原因好小學雞

每間公司都有不同的管理方式，但連上廁所的時間都有規定，就令員工非常無奈。有網民分享指，其公司近日新增1項規矩，因1個原因要求員工在放午飯前3分鐘不可以去廁所，被批評「好小學雞」，引起網上熱議。



有網民分享指，其公司近日新增1項規矩，因1個原因要求員工在放午飯前3分鐘不可以去廁所。（《大叔的愛》劇照）

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該網民在香港討論區發文，指公司近日推出全新的「小學雞」規矩，所有同事放午飯前3分鐘都不可以去廁所，如人有三急都要待正式放飯才可以去，原因竟是「話有同事放 LUNCH 前三分鐘去廁所，之後直接走人，違反公司規定」。

不只是員工感不滿，連網民都覺得公司規矩過份，小小事都要有所限制，直言「使唔使平時去廁所都要限時、限次數」，又指3分鐘都要斤斤計較，「咁嘅公司真係唔做好過」，認為平時一定更多其他辣招。

不過有網民則指「有人玩咗咪大家受囉」，見識過很多人都會早5至10分鐘扮去廁所，然後直接失蹤，通常有「小學雞行為」才會引致「小學雞規則」。

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