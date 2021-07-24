泰6口家庭染疫7天未獲送院　拒外出播毒困家中煮草藥　fb發文求救

【新冠肺炎／COVID-19／泰國／疫情】新冠肺炎疫情仍然威脅全球，其中泰國確診人數屢創新高，多天錄得過萬人確診，有民眾染疫後未得到適切治療。日前有絕望患者在網上求救，指暖武里府有一家6口有2人檢測呈陽性，雖早早找大廈法團求助但不獲回應，後來全家人都出現病徵，一樣未獲送院治療。因為是疫情蔓延時期，他們不敢胡亂外出以免病毒散播，故只能在家中煮草藥來紓緩病情。帖文被許多網民廣傳，最終在暖武里府有關當局協調下，他們一家終於可以送院治理。



泰國暖武里府有大家6口染疫後未獲接院，屋內有2名小孩和14歲少女。（「Manny Hatori Kum」fb圖片）

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因疫情嚴重，部分國家的巿民即使確診都未必能馬上送院，7月22日，泰國網民「Manny Hatori Kum」在facebook求救，指當地有大廈一家6口染疫7天，早早通知大廈法團，但一直未獲安排送院。他絕望得在帖文標示地址，稱2名家人早已檢測確診，原本4名家人未有檢測，但均已發燒。

因疫情蔓延期間，屋內人因已染疫，或屬於與染疫者密切接觸者，故不敢隨便出門，怕會變相散播新冠病毒，於是通知了大廈法團，希望他們幫手聯絡醫院及找救護車，但始終沒有得到回覆。屋內30歲及14歲女住客早前已在檢測中呈陽性，另外4名家人未做檢測，包括68歲男、51歲女、4歲及3歲小孩，現時全部發燒，更出現流鼻水、腹瀉、呼吸困難、失去嗅覺、乾咳、胸悶等病徵，相信已染疫。

樓主稱雖然法團有派人在門外送上水、食物、藥物及查詢他們病情，但遲遲未獲安排送院治理，眼見一家6口情況一天比一天惡化，他們要在屋內煲生薑水和穗花每天飲用飲，望紓緩症狀。

網民見到帖文後不停幫助轉載，在facebook上廣傳，更獲不少當地傳媒前往屋外訪問，樓主其後稱已收到法團的通知，正和暖武里府衛生部門及警方協調，現已安排他們做檢測及送院治療。

（綜合）

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