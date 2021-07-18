染疫後告知接觸史致10親戚隔離　女子康復後因「太坦白」無家可歸

本港新冠肺炎疫情過去經歷數波反彈，有確診者康復出院，但最近1名網民在討論區發文，指其女性朋友過去曾經「中招」染疫，其後如實告知衞生署自己曾接觸的人。結果10名家人親戚被送往檢疫中心，間接導致表姐被解僱、阿嫂險些小產，最後友人康復回家，才得知父親怪責她當初「太坦白」，影響親戚生活，甚至要她在1周內搬走。



有網民發文指其朋友確診新冠肺炎後，因向衞生署人員如實提供接觸史而被父親抱怨，甚至被趕出家門。（《香港愛情故事》劇照）

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樓主在香港討論區以「一場疫情被屋企怪責太坦白斷六親」為題發文，表示其1名相識20年的女性朋友，早前曾感染新冠肺炎。由於她確診前曾與多名親友食飯，她如實向衞生署提及此事，後來父親、兄嫂和姑媽等10人列為密切接觸者，須入住檢疫中心，「件事搞到佢表姐畀人炒，佢大肚阿嫂喺隔離營出事差啲小產……」。

帖文指該父親不滿女兒太過坦白，導致一眾親戚要隔離，生活受影響。（《香港愛情故事》劇照）

直至樓主的朋友康復後，才得知父親一直都怪責她「太坦白如實報畀衛生署知見過咩人」，甚至因而趕她出家門，限期1星期內必須搬走。樓主慨嘆朋友的遭遇，「真係好淒慘，中招隨時連命都無……大難當頭真係各自飛咩？」。

不少網民看過帖文也狠批涉事父親太無情，認為錯不在樓主朋友，她亦不應如父親所說隱瞞接觸史，「坦白冇錯，如果到時瀨咗嘢，到頭來都係入你朋友數」、「做阿爸嘅唔係應該教兒女不要講大話嗎？而家反而怪女兒說真話？」、「有啲咁嘅屋企人，斷咪斷囉，使乜恨啫」、「明顯老豆問題啦，頭腦簡單」。

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