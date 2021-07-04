泰國海域發現10米長布氏鯨屍　屍身嚴重腐爛估計死去1周

撰文： 凱薩琳 最後更新日期： 2021-07-04 09:00

布氏鯨在泰國被列為排行第16的受保護野生動物，當地禁止任何形式的買賣。周三（6月30日）泰國暹羅灣國家公園接獲漁民通報，指在巴蜀府邦沙潘內縣塔魯島（Koh Talu Island）附近的海域發現布氏鯨屍體，屍身長達10米，當局估計死亡時間約1周。當局把鯨屍拖回岸上，並轉交海洋及沿海資源廳解剖以確認死因。

泰國暹羅灣國家公園接獲漁民通報，指在巴蜀府邦沙潘內縣塔魯島（Koh Talu Island）附近海域發現布氏鯨屍體，屍身長達10米。（fb專頁「ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

泰國海洋及沿海資源廳上周四（1日）召開記招，表示暹羅灣國家公園接到漁民通報，指在塔魯島（Koh Talu Island）後方約5至6公里海域，發現1具布氏鯨魚屍體，當時鯨屍已被曬至發白，當局估計布氏鯨死亡時間約1周。由於鯨屍出現的海域已超出暹羅灣國家公園管轄範圍，故暹羅灣國家公園緊急聯絡海洋及沿海資源廳尋求協助。海洋及沿海資源廳收到通知後，立即安排將布氏鯨屍體拖回岸上，以等候泰國灣西部上游研究中心人員前來解剖，死因有待進一步檢驗。

綜合泰媒報道，布氏鯨屬《保護野生動物遷徙物種公約》附錄II中的受保護物種，常見於泰國灣，亦是當地最常見的22種海豚及鯨魚之一。布氏鯨在泰國是受保護的瀕危野生動物，根據當地《野生動物保護法》的規定，禁止任何形式的布氏鯨買賣。

翻查台灣海洋保育署的資料，布氏鯨（Bryde’s whale）廣泛分布於全球熱帶至溫帶海域，介乎北緯40度至南緯40度之間，因此曾被稱為熱帶鬚鯨。布氏鯨目前在台灣東部、澎湖、金門有少數擱淺紀錄。另海洋公園保育基金曾提及，目前世界各地對布氏鯨的所知不多，中國內地海域的活體記錄及科學數據更是少之又少。因此，當2018年潿洲島海域發現有布氏鯨出沒，該次紀錄尤其重要，因為這是中國海域自1980年以來首次錄得大型鯨類的蹤影。

布氏鯨覓食時，上下頷可打開90度甚至以上，嘴巴像1個大袋子一樣吞噬目標。布氏鯨閉上嘴後舌頭會往前頂，將海水排出，鬚鯨板就像牙刷的刷毛般緊密排列，讓排出海水時同步留下魚蝦以便吞下，故鬚鯨板被形容為地球上最偉大的生物機械工程。布氏鯨常以1至8條行動，但在覓食區可見10至20條同時聚集，不過牠們的行為性對隱密，亦會迴避船隻。幼鯨出生體長約4米，成年體長約為12至13米，壽命可有52至55歲。

（綜合）

同場加映：漁夫慘遭座頭鯨生吞 眼前漆黑感受到肌肉擠壓 40秒後驚現奇蹟！

美國1名專門潛水捕龍蝦的漁民帕卡德（Michael Packard），日前如常出海潛至水底捕龍蝦時，突然間四周一片漆黑，原來是被1頭座頭鯨吞入口中，他被吞下時甚至感受到被鯨魚嘴巴的肌肉擠壓，不停掙扎以為自己死定了，沒料到約30至40秒出現奇蹟，座頭鯨似乎意識到吞錯異物，最後游上水面將他吐出，終被船員救起脫險，大難不死的帕卡德僅1隻腳脫骱輕傷。

+ 18 + 18 + 18

也門一班漁夫從抹香鯨屍體內發現127公斤龍涎香，發達之餘全村都受惠。 （fb圖片）

+ 2 + 2 + 2

見財化水？尼日利亞男釣3米巨魚與村民分享 網民估計值百萬美元

網民當初以為黃衣男子是捉魚者，瘋狂取笑他，後來他澄清自己只是拍照上傳。（「Africa Facts Zone」Twitter圖片）