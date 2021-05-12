ERROR自肥企画｜何啟華Dee哥贏1噸啤酒山　飲唔晒可以做的8件事

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-05-12 13:40

【肥仔 / 保錡 / 193 / 藍妹】ViuTV綜藝節目《ERROR自肥企画》成功引來網民熱烈關注，昨晚（11日）播出的《啤·生與死》之中Dee哥贏出一系列遊戲後，成功獲得1噸啤酒直送服務，令屋企逼爆。這座「啤酒山」引起網民好奇，爆笑討論除了直接飲用外，還可以如何用完全部啤酒！

ViuTV綜藝節目《ERROR自肥企画》成功引來網民熱烈關注。（《ERROR自肥企画》截圖）

何啟華Dee哥在節目中贏得1噸啤酒，但卻面有難色：點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

昨晚節目中，Error 4人玩過4個遊戲後，由Dee哥成功贏得1噸啤酒並獲團隊直接送到屋企。Dee哥曾經在IG上分享Story短片，片中的他手持1支啤酒，飲了幾啖後望向鏡頭，再送上一個尷尬而不失禮貌的笑容，令人哭笑不得。

該集節目播出後，網民們熱烈討論可以如何善用1噸啤酒▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

+ 4 + 4 + 4

同場加映：MIRROR同ERROR啱啱出道look▼▼▼

+ 85 + 85 + 85

同場加映：193@Error憑1句話爆紅IG人氣超姜濤 7件事認識Denis郭嘉駿係咩料【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

193@Error憑1句話爆紅IG人氣超姜濤 7件事認識Denis郭嘉駿係咩料

即刻睇以下7件事認識193▼▼▼