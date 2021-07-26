母親屢自殘及服安眠藥情緒勒索家人　女兒崩潰：放手尊重佢決定？

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以下是呂秋遠律師的回覆↓↓↓



嗨，孝女你好，對於你這30年來的遭遇，我確實覺得很遺憾。所以，我得給你一些建議，但是一點也不溫情，你得要有心理準備。不過，我倒是很清楚一件事，通常來問我某些問題的人，心裏已經有了答案，只是希望我可以肯定他的決定而已，這跟到廟裏問事的情況是一樣的。

你媽是個任性的孩子，只可惜，這是個殘酷的世界，沒有什麼恩情，是要用一生來回報的，她可以在某些時候任性、某些場合任性，因為每個人都有機會在親人面前有些小小的特權。但是，沒有人可以在所有時候、任何場合，都任性。她的任性額度早就透支，是你們給她無限卡，而且不斷刷爆以後再恢復她的信用，這一點你得先有認知。

所以，她之所以可以這麼肆無忌憚，跟你們的無限度容忍，有非常大的關係，從這個角度來看，你是受害者，也是加害者。你自己也知道，你們有自己的人生要過，但是卻讓她無限制的在你們身上吸血，只因為她是你的媽媽，你不覺得太荒謬了嗎？嗯，你應該隱約知道是這樣沒錯，但是你會告訴我，不然怎麼辦，讓她去死嗎？

一個人要不要去死，不是我們可以決定的。我們能做的事情，就是在適當的時候，給她適當的鼓勵。但如果她真的決定要做某件事，你、我、任何人，都無法阻擋住她的決心。你怎麼沒想過，或許她根本不想尋死，也或許只是覺得，把自己當肉票，隨時威脅你們給贖金，是一件零成本的好事，她怕孤單、怕寂寞，卻用逼走你們的方式，真的讓自己孤單寂寞，這是她內心深處可能也知道的下場。所以，她一次比一次手段激烈，因為她發現，你們對於某些手段，已經習以為常，不用霹靂手段，怎顯自己可憐？

呂秋遠認為事主遭母親多年來情緒勒索，家人對母親的縱容也是幫兇。(《Sky Castle》劇照）

但是，她真的會去尋死嗎？我不知道。我只能說，你不能因為她是你媽，所以就寵壞她，然後在寵壞她以後，再告訴她，你真的好壞。她要不要如何，是她自己的選擇，每個人都在做選擇，而這些選擇就會構成他們的人生。你爸選擇了不離婚、你們選擇了成年以後繼續接受她的勒索，這些就會構成你們的悲慘人生。雖然說，親情是最暴力的勒索，因為無所遁逃、無法切割，但是，你真的什麼都不能做嗎？

你何必擔心「被人家說」不孝？姑且不論你應該是「愛」你媽，而不是「孝順」你媽。重點是，「被人家說」不孝，很重要嗎？不論孝，或是愛，重點不就是自己覺得有沒有，才是最重要的，怎麼會是從別人的口中來判斷呢？30年了，你早就仁至義盡，從小在她的影響下，沒有走偏走歪，已經不錯了，為什麼你往後的人生還要陪葬在她的需求裏？

有些人，一輩子都不會好的，因為他這輩子就是只會依賴吸血為生，不論是家人，或是朋友。欲壑難填、萬丈深淵，就是用來說明他們心態的最好形容詞。果斷的離開，不用對她瞻前顧後，或許才是最好的選擇。畢竟，有些事你永遠不必問，有些人你永遠不必等。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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