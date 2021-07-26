女友凌晨3點偷偷出門　港男驚悉全日請假去追星：似去勾佬咁！

【MIRROR／ERROR／追星】情侶之間應該沒有秘密？惟一旦說謊被揭穿，隨時會傷盡另一半的心。有港男最近在網上發文，表示上周五（22日）發現女友在凌晨3時悄悄出門，當他早上7時起床打算叫醒女友，驚揭對方仍未回家，當日更已向公司請假。他最終在Instagram看到女友更新的動態，才得知她一早到屯門排隊追星，目的當然是想看到當紅男團MIRROR及ERROR，港男忍不住大罵：「又唔係細路仔仲走去學人追星，仲要追星好似出去勾佬咁！」



有男網民發文抱怨。表示上周五（23日）發現女友在凌晨3時出門，至早上起床時仍未回家。（《同床前男友》劇照）

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該男網民上周五在香港討論區以「我女朋友凌晨3點幾偷偷地出門口…」為題發帖，指同居女友在前一晚吃完晚飯，9時許便倒頭大睡，他還擔心女友是否身體不適，「我問佢係咪唔舒服，佢又咿咿哦哦咁話想早啲瞓」。

直至凌晨3時許，樓主發現女友悄悄起床，本以為對身只是去廁所，沒有多想繼續睡，未料早上7時起來，打算叫女友起床準備上班，才驚覺「枕邊人」徹夜未歸，其後看到女友的Instagram動態，才知道對方凌晨起床，其實是出門到屯門追星，當天在屯門市廣場有男團MIRROR和ERROR的活動，「打畀佢問先知佢原來已經請埋假做足準備咁追星」。

大量粉絲通宵留守商場的24小時通道，為見偶像MIRROR及ERROR足足等逾30小時。（fb「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」圖片）

樓主非常無奈，批評女友沒有事前通知他，大罵「係咪黐線㗎？追星要請假都癲㗎啦，仲要凌晨3點幾起身出門口？」。不少網民看後留言開玩笑指樓主已敗給其他男人，「你輸咗畀另1個男人啦」、「你嘅對手係Anson Lo喎！輸都輸得心服口服啦」、「追星咪好囉！佢去追仔就大鑊！」。不過，也有部份網民質疑「追星為虛，偷食為實」，稱「帽事嘅」、「追乜星呀？！你信咩？帽的事就真！」、「唔好用追星嚟安慰自已，無㗎啦」。

MIRROR與ERROR上周五「攻陷」屯門，16人在台上一字排開，不少網民卻齊齊「錯重點」，注意到他們在逾30度的高溫下出現，但全部都穿上秋冬衣服去宣傳夏日電視節目，坦言「睇見都覺得熱」



MIRROR及ERROR今午（23日）終於現身屯門市廣場，齊齊踏上台一字排開，畫面相當夢幻。（ViuTV直播截圖）

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