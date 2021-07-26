港女曾任兼職畫室人體模特兒　未來奶奶斥為錢出賣身體棒打鴛鴦

老一輩思想較傳統，在某些事情的看法上難免與年輕一代有所分別。有女生曾於畫室擔任人體模特兒，需展示身體供學員練習畫畫，沒料未來奶奶得悉後竟狠斥她「為錢出賣身體」，更明言「接受唔到新抱收錢畀人睇蝕晒」。即使女生多次解釋工作性質沒有半點色情成份，亦願意為男友放棄該工作，奶奶仍決意棒打鴛鴦，要求她不再與兒子交往。



曾任人體模特兒的女生被男友媽媽批評「收錢出賣身體」，更因此要求她放棄與男友交往。（示意圖/GettyImages）

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有網民早前於facebook群組「同住奶奶好惡頂自由討論區」代友人發文，表示女性友人於新冠肺炎疫情爆發前，於畫室擔任人體模特兒約3年，需要展示身體讓畫室學生進行素描、油畫或人體彩繪等練習，性質屬正常藝術活動，沒有色情成份。期間她亦於畫室結識現任男友，2人交往約半年，感情一直穩定。

然而未來奶奶早前突然傳來訊息，一開始便明言「我唔係好想你同阿仔一齊」，表示與丈夫得知她曾任人體模特兒後難以接受，更一度指她的行為是「為錢出賣身體」。女生聞言只好多番解釋，強調模特兒工作「全部都係正經，對得住天地」，而男友亦了解，甚至曾經參與畫畫練習。

事主與未來奶奶對話全記錄：

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她續指，當初開始擔任模特兒全因家庭的經濟壓力，自己作為獨生女有責任幫忙養家，惟至疫情爆發便未有繼續相關工作。至於男友一直有在畫室畫畫，清楚當中流程及性質，故也不感介意。

她向未來奶奶提出，本來打算下月再次擔任人體模特兒，如對方介意她亦願意放棄，直言「錢係難搵，但男友重要好多」，不過奶奶卻不為所動，僅表示「接受唔到新抱收錢畀人睇蝕晒」。樓主其後更新，指未來奶奶不願再聽友人解釋，她只好將事情告訴男友。男友一覺醒來看到訊息亦感憤怒，「已經同佢媽嘈，佢係企女友嗰邊」。

即使女生多次解釋，未來奶奶亦不願接受，明言希望她不再與兒子交往。（《BB來了》劇照）

帖文引來網民熱議，紛紛狠批涉事奶奶雙重標準而且思想過於守舊，「佢唔鍾意佢仔個女朋友咪自己同個仔講，有本事咪叫個仔飛咗女朋友，同你朋友講做乜？」、「同一場合佢仔畫人就係正經，事主畀人畫就係唔正經？呢啲未來奶奶有排受喎」、「咪直接同個仔講囉，佢仔去睇人畫就高尚，畀人畫嗰個就為錢出賣肉體，佢覺得咁污糟就唔應該畀個仔去下流地方啦」。

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