女同事臭狐味超難頂　好友善意提醒竟遭1句反駁：我覺得冇問題喎

夏日炎炎，猛烈陽光下單是在街上慢行也會滿身大汗，體味更成為不少人的煩惱。有網民於討論區大呻，指公司1名女同事每逢夏天也會傳出濃烈體味，其他同事走近討論公事時也會感到非常難受。樓主指有與該名女同事交情較好的同事善意提醒，沒料換來對方1句反駁：「我自己覺得冇問題喎！」



有網民大呻有同事體味問題嚴重，即使有人好心提醒對方亦不覺有問題。（《藍色大海的傳說》劇照）

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該網民於親子王國討論區以「臭狐同事話自己覺得冇問題」為題發文，指公司1名女同事一向著重外表，「平時返工都會打扮買靚衫」，惟每當到了夏天，對方都會出現嚴重的體味問題。

樓主形容，該名女同事的體臭味道「真係好勁」，不少同事也能在辦公室聞到，「最慘係同佢工作上有接觸嘅同事，要行埋去佢個位傾公事或者佢行去人哋個位傾公事，嗰陣味真係超難頂」。

有好心同事出言提醒，惟女同事即反駁：「我自己覺得冇問題喎，你哋咪唔好聞囉！」（《藍色海洋的傳說》劇照）

樓主近日得知，有與該女同事交情較好的同事好心提醒她注意體味問題，但對方卻即時反駁：「我自己覺得冇問題喎，你哋咪唔好聞囉！」言論令樓主不禁批評，「重點係你影響到別人，唔係人哋想聞你啲臭狐囉」，又認為願意出言提醒的同事只是出於善意，「其實人哋只係出於好意提醒，如果嬲係你自己問題，唔肯去解決同接受唔到現實，忠言逆耳啫」。

帖文引來不少網民討論，有人估計該名女同事或並非不想解決體味問題，「佢有體臭，佢自己都唔想，可能佢自己已知，但用盡好多方法都解決唔到。你哋又咁直接同佢講，嬲都係正常」。不過樓主則認為，對方根本無心解決問題，「如果自己真係唔想，係咪會正視個問題即刻尋求解決辦法而唔係就咁算，有心解決唔會解決唔到㗎。而家資訊發達，一上網已經可以見到好多解決方法」。

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