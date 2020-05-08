自己有汗臭未必知？醫生教7招防臭術　搽止汗劑有技巧│BetterU#26

近日天氣炎熱，最高氣温更超過30度，一出街即大汗淋漓。夏天的汗臭、多汗問題，是每個青春期孩子的困擾啊。到底如何可以趕走汗臭和多汗的問題？《開罐Opener》請教醫生，教大家幾招擺脫多汗和汗臭！

十八廿二，黃金歲月。不過成人禮後問題天天都多，小至謝師宴如何襯衫化妝靚盡全場，大至讀書出Pool結婚搵理想，全部都無從入手，疑惑一籮籮！ 《BetterU》為各位半熟男女做明燈，我摩卡少女會邀請專家解答疑難，健康美容、校園生活、拍拖好去處統統為你張羅！有疑問即刻電郵至opener@hk01.com，後生仔唔使怕羞！

夏天除了為大地帶來美腿和雨水，更為大地帶來了汗水！一到夏季，搭巴士地鐵就總會聞到一陣陣汗臭！別說別人的汗臭味，自己流汗流到衣服濕透也十分尷尬啊！

（《機場特警》劇照）

專家啊！請拯救這班多汗又汗臭的人！摩卡少女就請教皮膚及性病科林旭強醫生，教大家幾招防止多汗和汗臭！原來汗臭成因，是因為在汗水下，皮膚上的細菌分解，分解過程就會成為大家所講的「汗臭味」。

不過留意返，原來「臭狐」和「汗臭」是不一樣的！簡單分別的話，臭狐主要集中在腋下，而且就算無出汗都會有臭味！而汗臭就是出汗才會有異味，大家想求醫前記得要好好留意！

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那麼發現自己有汗臭之後，又應該怎樣減少汗臭情況？林醫生就教大家擺脫汗臭和多汗！

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夏天來了，除了要解決汗臭，都要解決肥肉及提升身段！《開罐Opener》就請教瑜珈達人Coffee林芊妤，教大家豐胸升CUP！

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