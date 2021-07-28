女子租樓想一炮過付3年租　叫男友出錢　港男收神秘電話疑陷騙局

不少情侶感情穩定後或考慮同居，1名港男日前在網上發文，指女友提出與他一起租樓住，但他因家庭問題婉拒，女友後來決定自住，並要求他出錢，指向友人一次過付3年租的話便能享「優惠」。不過，港男及後發現「有個無名嘅人經常打畀佢」，接聽後才發現自己可能陷入了騙局。



有港男日前在網上發文，指打算出錢給女友租樓自住，但他後來接聽女友電話的1個陌生來電，才發現自己可能受騙。（Nordwood Themes / Unsplash）

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該名港男在香港討論區以「其實條女係咪呃錢㗎咋？」為題發文，表示與女友交往4個月，本月初女友提出搬出外面同居。樓主因為要照顧家中長者而婉拒，但同意出錢讓女友獨居。女友及後稱1名朋友有單位出租，若直接租3年的話便能享「平租」。樓主沒有多想並打算答應，但發現自3個月前，女友的電話一直有陌生電話號碼來電，未料接聽後卻有「驚人發現」▼▼▼

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樓主補充指，女友着他本月尾前答覆是否租住朋友的單住，但他忍不住回想該通電話，「諗返佢前任講嘅事，完全一模一樣，如果真係租，嗰度3年係一筆唔少嘅錢」，又稱如果沒有該通電話，他可能已經付錢給女友。

大批網民看後同樣提醒樓主小心受騙，認為「一炮過」租3年本來已非常不合理，「你太單純了易俾人呃」、「唔理係咪佢前度講嘅嘢，都無理由一租就租3年仲要一炮過畀啦，9成騙案」、「好少有人交租交3年」。

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