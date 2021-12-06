強勢阿媽揀埋對象狂逼婚　男網友超憎個女仔　但猶豫係咪結咗佢算

現代華人社會，尤其尋常家庭，應已少有逼婚這回事。一名男網友卻發文分享自己的親身經歷，最慘的是明明對被媽媽介紹的對象沒有感覺，竟因為壓力開始出現與對方結婚的想法，還慨嘆「反正婚姻不過就是要取悅老人而已」，貼文隨即引起網民熱烈反應和討論。



文：行船人（化名，發表於匿名公社）

「我媽介紹一個小我1歲的女生A我們認識……因為我實在不喜歡她所以沒有對她很好，之後就不斷灌輸我長得很醜以後絕對沒人要，現在快認真一點追她，跟她結婚吧，不然以後會死得很慘……」

強勢阿媽狂逼婚 令網友萌生「求其娶咗佢」嘅想法（點圖放大閱讀原文全文）👇👇👇

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「我適逢被某個深愛的人揶揄，不是提分手，是她直說不跟我在一起，我再不放棄的話，她要說討厭我了吧，呵呵。然後如果五年後再不能找到真愛，我就要去跑船了，因為我媽現在想透過羞辱我逼我跟A結婚。我現在很討厭A，雖然我知道這樣是不對的。她什麼都沒做，我也很自責怎麼可以有這種想法，但被揶揄過後使我信心盡失，而且是建立了很多年的信心。」

「也許是被我媽逼得討厭A，我知道這種想法是錯的，她明明什麼都沒做就多了個敵人。而我是獨生子，我一副不婚族的模樣把我媽逼急了，還恐嚇我要弄個郵購新娘來。好吧，說了這麼多，我的問題是：我該不該相忍為國，跟A結婚？我想我忍一下應該無所謂，反正婚姻不過就是要取悅老人而已，但如果不該，我未來該怎麼辦？」

部分網友回應指「搬出去自己生活吧」、「獨生子住在家裡，沒人敢嫁」、「我說我不想結婚，不敢嫁正好」。

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