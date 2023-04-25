12星座愛情｜結婚前後差別最大4星座　貪玩雙子座反而變超顧家？

古人有云：「勸人結婚，天打雷劈 」，尤其是以下這幾大星座。結婚前是一個樣，結婚後簡直像換了個人，請看這幾大星座的結婚前後 。



雙魚座

結婚前：憧憬著被浪漫包圍的永恆之愛。總以為愛是全部的心跳，即使步入婚姻，也應該在每日的下班後擁有一頓倆人的燭光晚餐和二人世界。永遠飽含初戀感和天真感的一個人。

結婚後：柴米油鹽即使沒有磨平雙魚座的浪漫，也讓他累得夠嗆，而且世界上並非人人都是雙魚座，所以生活總歸多了平淡和煩惱。一日日的相互磨滅下，他會因為內心得不到滿足，而變得又作又「怨」。也許是無法永恆的愛意，讓他受了委屈。

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雙子座

結婚前：天不怕地不怕的混世小魔王，只要自己想，今天在世界的這端，明天就會出現在另一端。每天為了自己的興趣愛好，不被任何束縛，感受著生活的自由、戀愛的美好。

結婚後：他不容易被婚姻束縛，但一旦走入婚姻，他會比更多人都更快適應自己的身份。他會甘心情願的地收起靈魂裏另一個不羈的自己，圍著家庭瑣事、孩子家屬。可偶爾的個人時間裏，只有他知道自己多累，多想念以前那個為自己而活的不羈的自己。

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處女座

結婚前：愛誰誰，只要自己開心，是個萬事無憂的利己者，而且他心中無牽掛的時候，拔刀巨神。不管是生活、職場、日常交友中，他都會因為說話做事分寸有度而被盛贊。

結婚後：有了另一半，他會逐漸變操心，總會下意識地把自己的完美付諸兩個人的關係，但日復一日的被嫌棄囉嗦、事多。他會變得暴躁，看不慣的事變多卻也變得敏感，既想指出對方的不是滿足自己的心安，也要下意識照顧對方的情緒，做不了好的自己，也做不了好的對象。

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獅子座

結婚前：日常自信放光芒。結婚前，不管是對自己、對朋友，都是非常豁得出去。只要是身邊人開口，他一定是最大方的一個。有時候就算是自己要挨餓幾頓，打腫臉充胖子也會支援他人。

結婚後：獅子的很多大方的行為，有時候會被另一半覺得很傻，有時候不耐煩起來甚至覺得有點裝。日子久了，從以前的一個人大方全家不餓，到現在的多少要照顧家裡的經濟支出問題，偶爾的憋屈讓他多少想念一個人時的經濟自由。

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