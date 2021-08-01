廚餘垃圾桶惹蚊蟲？　加1樣法寶即杜絕　實測100%有效｜生活百科

【夏季 / 防蚊 /滅蚊】夏季雨水多又潮濕，容易令蚊蟲滋生，尤其是擺放廚餘的垃圾桶，更成為蚊蟲繁殖的溫床。有英國女網民拍攝抖音（TikTok）短片分享生活小智慧，原來只要在盛裝廚餘汁液的垃圾桶內加入1個小法寶，即能完全杜絕蚊蟲。影片至今已超過400萬人讚好，網民實測後紛紛稱百分百有效，大讚簡單又實用。



有英國女網民就在社交平台分享1個生活小智慧，只需要在盛裝廚餘汁液的垃圾桶內加入鹽，就不會成為蚊蟲的溫床。（TikTok「sisterpledgecleans」截圖）

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垃圾桶是最容易滋生蚊蟲的地方之一，TikTok用戶「@sisterpledgecleans」早前上載片段，指出只需要在垃圾桶來灑下大量食鹽，以吸收棄置廚餘流出的液體，這樣蚊蟲會因大量吸食鹽份而脫水死亡，不能滋生。

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影片隨即吸引大量網民學習，至今已逾400萬人次觀看，獲43.3萬人讚好，不少網民都大讚方法簡單又100%有效，感謝樓主無私的分享。另有網民建議，如想辟除異味，加入泡打粉都是另一種有用的小法寶。

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