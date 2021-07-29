生活百科｜日媒教超簡單「西瓜去核秘技」　原來我哋一直切錯？

烈日當頭，來一顆多汁甜美的西瓜，是清涼消暑的好選擇。不過吃西瓜時，很多人會覺得「去籽」是件麻煩事。日本網站「grape」最近就分享，如何藉由正確的切西瓜方式，讓去籽的難度降低。
日媒教咁樣切就可簡單去除西瓜核！（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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簡易西瓜去籽方法：
1. 首先，將西瓜從中間對切成兩半。
2. 仔細觀察果肉上的紋路，特別是由中心延伸出去，三條被稱為「維管束」的纖維。此時可以清楚看到，種子大多聚集在維管束的兩旁。
3. 以維管束為中心，對準旁邊的種子部位，大約如圖示（點擊上方圖輯查看）的地方以V字進行切片。
4.這樣切下來的西瓜，種子就會大致落在西瓜側面，要去籽就很方便了。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】