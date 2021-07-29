生活百科｜日媒教超簡單「西瓜去核秘技」　原來我哋一直切錯？

烈日當頭，來一顆多汁甜美的西瓜，是清涼消暑的好選擇。不過吃西瓜時，很多人會覺得「去籽」是件麻煩事。日本網站「grape」最近就分享，如何藉由正確的切西瓜方式，讓去籽的難度降低。



日媒教咁樣切就可簡單去除西瓜核！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

簡易西瓜去籽方法：

1. 首先，將西瓜從中間對切成兩半。

2. 仔細觀察果肉上的紋路，特別是由中心延伸出去，三條被稱為「維管束」的纖維。此時可以清楚看到，種子大多聚集在維管束的兩旁。

3. 以維管束為中心，對準旁邊的種子部位，大約如圖示（點擊上方圖輯查看）的地方以V字進行切片。

4.這樣切下來的西瓜，種子就會大致落在西瓜側面，要去籽就很方便了。

同場加映：↓↓↓ 即睇【蝸居室內晾衫5妙招】↓↓↓

+ 8

↓↓↓ 即睇各款梳化清潔保養大法↓↓↓

+ 16

↓↓↓ 即睇5款被褥清潔收納大法↓↓↓

+ 13

↓↓↓ 即睇使用滅蝨蛋4個秘訣↓↓↓

+ 3

↓↓↓ 即睇清潔浴室慳錢4式↓↓↓

+ 11

延伸閱讀：

預約平台可選高端疫苗了！ 網尋「單勾勇者」遭酸：等到死喔

店員幫夾茶葉蛋上有突起黑圈 網友大讚「這才好吃」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】