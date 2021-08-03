表妹被迫遷獲阿媽收留　同住1周已覺難頂　港男：佢生活習慣超差

生活在同一屋簷下，所有決定最好都一家人商量。有港男最近在香港討論區發文，指表妹日前被業主迫遷，無家可歸的她獲樓主母親好心收留，但事前完全沒有與家人商量。他痛斥表妹的生活習慣差，沒有「手尾」之餘又不懂將衣服分開洗，導致其上衣「一撻撻」，事後毫無悔意之餘更反罵樓主。



有港男發文指最近表妹搬到他家暫住，惟對方生活習慣差，例如食完東西不會執拾枱面，洗衫不懂分機洗。（《香港愛情故事》劇照）

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該名男子在香港討論區以「表妹被業主迫遷，我阿媽收留咗佢喺我屋企瞓」發文，表示表妹日前稱遭業主迫遷，「總之講到無家可歸好慘咁」，然而她與姑媽關係差，因此不能到對方家暫住，而樓主母親一直很愛惜表妹，因此在沒有與家人商量下便收留了表妹。

表妹在家中生活1個星期後，樓主大嘆對方生活習慣有問題，例如每每食完東西都不會執拾垃圾，洗衣服又多錯漏，「有啲會甩色嘅衫又唔講聲又唔分開洗」，導致其許多上衣都被染色，事後更堅持不道歉，反斥道：「爛鬼T-shirt值幾多錢呀，都唔夠我條褲貴啦。」

樓主就洗衫問題向表妹反映，卻遭對方反罵，讓樓主大感無奈。（資料圖片）

樓主續稱，每天早上準備返工的時候都會遇上表妹都獨霸廁所，而且佔用時間至少1小時，讓樓主不禁痛批「得你1個要返工咩？我同老竇都要返工㗎，妳估得你1個人住呀？我哋好心收留你，唔係老馮要接受你呢種咁差嘅生活習慣囉」。他又稱，平時女友在周末都會到他家過夜，而女友會將護膚品放在樓主房間，表妹甚至會不問自取，直接到其房間偷用，被樓主發現反斥「小氣」。

更無奈的是，當樓主向母親反映不滿，母親僅要求他忍讓一下，表示表妹一找到新住所便會搬走。樓主束手無策，部份網民亦同樣留言指，「如果間屋唔係你就無計，一係自己搬出去」、「因為間屋係你阿媽，唔係你」、「搬去姨媽屋企住，有無得諗？」，稱最後決定權不在樓主手上。

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