表妹出身小康之家成身名牌　碌卡只還Min Pay：同銀行鬥長命

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-04-24 14:00

理財知識十分重要！有網民在討論區上分享，指表妹經濟條件只屬小康之家卻經常穿金戴銀、滿身奢侈品，令他十分好奇。樓主後來才發現表妹一直以信用卡消費，而且只還最低還款額，原因是「同銀行鬥長命」、「一日唔死一日都可以慢慢還」。樓主當下不知如何反駁，網民看到帖文後亦大感驚訝，直言累積卡數影響信貸評級，「還唔到等破產，佢太天真，人會老隨時失業」。

有網民發文，指表妹不斷以信用卡Min Pay借貸消費，更說是與銀行鬥長命。（《最愛女人購物狂》劇照）

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樓主在香港討論區上發文，分享表妹的理財方法與態度：【點擊下圖放大即睇樓主分享表妹使錢方法 ▼ ▼ ▼】

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有網民解釋，最低還款額會以複息計算而且年利率高，還款時又會先繳付利息及財務費用，「清數遙遙無期，全期利息隔時多於本金」。一直累積卡數又會影響信貸評級，甚至被財務機構質疑還款能力。最後選擇償還最低還款額後，新增的簽帳及已有的免息分期等都會即時計息。

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不過亦有人說曾經遇到類似案例，事主是他的女同學，她最後嫁了給1名有錢人，「清了卡數，結埋婚生埋仔，Happy Ending」，笑言世事無絕對，日日都新奇有趣。

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