東京奧運︱女主持突稱「你第三隻腳好勁」　金牌泳手忍笑忍到面紅

【奧運會 / 東京奧運】東京奧運進行得如火如荼,除了場內比賽緊張刺激,場內亦有不少趣事令人忍俊不禁。早前TVB無綫電視奧運主持陳約臨訪問花劍金牌得主張家朗時,不斷大爆「迷妹」金句,更公開說:「我好鍾意你呀,點算?」隨即成為全城熱話,而英國廣播公司(BBC)1名女主持近日亦被指失言,公開向該國4x200米自由泳金牌泳手表示「你第三隻腳好厲害」,令泳手在鏡頭前忍笑到「紅晒面」。



英國廣播公司(BBC)1名女主持被指失言,竟公開向該國金牌泳手表示「你第三隻腳好厲害」,令泳手在鏡頭前忍笑到「紅晒面」。(影片截圖)

+ 1

英國男子游泳隊周三(28日)在4x200米自由泳奪得金牌,其中2名隊員Tom Dean及Matt Richards接受BBC女主持Clare Balding的視像訪問,她突然爆出1句「你第三隻腳好厲害(your third leg was just phenomenal)」,令人瞬間「諗錯嘢」,連2位泳手都在鏡頭前落力忍笑,故作正經地繼續回應。

其實「Leg」除了解作「腳」,在比賽中亦可以解釋為「賽段」,相信女主持的意思是他接第3捧時游得非常厲害。

片段隨即在網上熱議,不少人都表示一聽到女主持這樣說已忍俊不禁,當鏡頭轉向2位泳手時已即時爆笑,「佢哋忍笑個樣先係最好笑」、「我好想聽到佢哋之後會講咩玩笑」。

