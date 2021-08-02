飲暖水唔夠！港男問女友M痛點做好　女網民集體教路木頭都變暖男

【月經 / 經痛 / 經期 / M到 / M痛】 女生每個月也會遇到生理期，部分人更會出現經痛情況，令「嗰幾日」坐立不安，甚至痛到難以落床。有港男早前於討論區發文，稱每次看到女友M痛也愛莫能助，認為單單叫對方飲暖水也於事無補，只好向網民求教：「到底除咗叫佢飲暖水，做佢暖水壺，陪住佢之外仲可以做啲咩？」



有港男請教網民，當女友遇上經痛時的處理方法，獲一眾女生留言教路。（《春夜》劇照）

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該名港男早前於Dcard討論區發文，指每月得知女友遇上經痛也會有不知所措的感覺，「都唔知點做，做佢嘅暖水壺又好似無乜點幫手，陪住佢又好似冇乜用」。

他指女友間中出現較嚴重的經痛時，連步行也有困難，而他卻愛莫能助，「行路行喺上嚟成個阿婆咁，撳住個下腹部，行得仲慢過隻樹懶」，故希望向網民請教，除了最基本的提供暖水及貼身照顧外，還有甚麼方法可令女友感受較好，「問佢，佢又話陪住就ok，咁我真係覺得仲可以做多啲，幫佢減輕負擔吖嘛」。

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帖文引來一眾網民留言教路，除了實際的止痛方法如多飲熱飲、必要時服用止痛藥外，亦有不少女生指出，經痛時各種方法事實上幫助不大，反而男友在旁陪伴及多給予體諒和支持，或能令心情感覺較為放鬆，因此笑稱最好的建議是：「當佢係自己個女咁湊住啦！」

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