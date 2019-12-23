【月經調理】五種M到要避免食物：甜食原來要避免、咖啡易引焦慮

每個月固定要來一次的「大姨媽」，除了生活上有許多不便外，不少女生也常伴隨著肚子絞痛、腹部悶脹、頭痛、噁心想吐、情緒不穩等不適症狀，而某些食物甚至會使這些症狀加重，像是以下這5種食物，生理期間最好少吃，幫助減緩不舒服的情況發生。

▼按圖放大，女生要留意生理期到訪時避免的食物，下文有更詳盡解釋！▼

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咖啡因

在許多人的認知裡，咖啡因利尿可幫助消水腫，但若是體內水分不足的情況下，咖啡因反而會加劇水腫情況，生理期時可能就會導致腹脹、頭痛加重，或容易出現腹瀉狀況。另外，咖啡容易引起焦慮情緒，生理期時應盡量少喝，避免情緒不穩。

酒精

雖然小酌怡情，但生理期間對於酒精最好還是忌口一下。喝酒會加速血液循環，容易造成身體脫水，而使生理期時的不適症狀加劇，像是頭痛加重、引起腹脹，甚至可能導致腹瀉、噁心等問題。

高糖份甜食

不少人都認為，吃甜食可幫助改善經期時的不適，像是吃巧克力可以減緩生理痛的說法，許多女生都深信不疑。但甜食大多糖份高，會使血糖急速上升後，又大幅下降，不但無法改善不適症狀，反而會造成血糖不穩，影響體內賀爾蒙平衡，加重不舒服的感覺，並可能導致情緒惡化。

高鹽份食品

攝入過多鹽份時，大腦會啟動賀爾蒙留住水份以稀釋鹽份，而使體內吸附大量水份，導致身體浮腫、水腫，若是在生理期間更會加劇腹脹狀況。因此應盡量避免高鹽份食品和烹調方式，像是火腿、煙肉、熱夠、薯片等鈉含量驚人的加工食品。

辛辣油膩食物

辛辣刺激性食物會擾亂腸胃，容易導致經痛、腹瀉、噁心等症狀，且辛辣油膩的食物會促使肌膚油脂分泌更旺盛，容易使臉上冒痘、出油狀況更嚴重。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】