中醫教紓緩經痛必殺技　M痛同衝脈有關　2手指按呢個穴位可減不適

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-03-13 11:00

文：鄭子蔚醫師＠libra.t 璇璣（香港浸會大學中醫學學士、生物醫學理學士（榮譽）、香港大學中醫學碩士（針灸學）） 身邊有沒有經常出現經痛的女性朋友呢？吃朱古力？飲熱水？敷暖包？這些人人都懂，然而如何讓你的關懷在眾人中突圍而出？以下醫師提供的方法有可能讓你成為一個博學多聞的暖男，幫手留下好印象兼加分！

不少女性於月經時都會感到不適，原來在中醫角度，月經期間不適症狀與衝脈有密切關係。（GettyImages）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

經痛在中醫學稱之為「經行腹痛」。症狀主要是肚臍以下腹部位置感覺疼痛。欲知如何減少痛經，首先要從認識相關經絡開始。月經期間不適症狀與衝脈有密切關係。

衝脈與我們常在武俠小說裏聽過的任督二脈均屬於奇經八脈。《靈樞‧五音五味》：「衝脈……起於胞中」，「胞中」是肚臍以下經絡臟腑的統稱，當中包括子宮等生殖系統。「胞中」用現代語言理解相等於人體的脂肪及能量儲備室，衝脈氣血過多或過少均會導致下腹出現不平衡的狀態。氣血聚集過多，易有濕氣、瘀血等病理產物停留在身體；血量過少，容易產生虛熱，易有煩躁、上火等表現。

肓兪穴位置示意圖。（作者提供）

如何幫助正在經歷月經諸症的朋友呢？重按肓兪穴。肓兪穴是衝脈的穴位，在肚臍旁開0.5吋。「肓」在說文解字中指心下鬲上也，即是心臟與橫膈膜之間的部位，古代認為疾病若在此位屬於難治的。

肓兪穴有雙向調節作用，實證可加快病理產物運動，虛證可停止氣血上衝。重按方法可用手指夾住肚臍兩旁然後按壓30秒不放，然後重覆2次。



（注意：在幫助朋友按壓穴位前，請先問准對方同意。個人體質有異，詳情建議諮詢您的主診中醫師。）

作者簡介： 「libra.t 璇璣」由一群堅持沿用傳統中醫理論的年青中醫組成，希望把「中醫式」的養生生活普及大眾。。

作者facebook專頁：按此

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）