阿媽教初夜前要收2000元禮物測試男友　港女拒絕竟被批「冇鬼用」

發生任何關係的前提是彼此同意及出於自願，身體絕對不應被用作交易的籌碼。有港女於討論區發文，表示與男友同為對方的初戀，僅交往約2個月，但媽媽已不停對她「思想教育」，指兩人發生關係前應先要求男方送出價值2000元的禮物作為測試。港女對媽媽的「教導」感懷疑，反被媽媽狠批「冇鬼用」，指她沒有利用「青春本錢」選擇好的對象。



港女指媽媽的「思想教育」令她大感懷疑，表明不希望測試男友，沒料被媽媽批評。（《BB來了》劇照）

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「係我唔識諗，定我阿媽諗歪咗？」該名港女於Dcard討論區發文，表示與男友已交往約兩個月，「大家都係對方初戀」。媽媽得知她拍拖後，突然對她「思想教育」，要求她與男友發生關係前先作測試，看看對方是否值得，「方法就係要佢買份$2000嘅禮物畀我」，若男友不願意就不應發生關係。

媽媽又分享「個人經驗」，指爸爸婚前已上繳全份薪金，又處處滿足她的需要和要求，「阿媽有一次想同朋友一齊去旅行，我老豆問公司借成個月糧，死慳死抵都要畀我阿媽去到旅行」，媽媽因而才願意與爸爸發生關係。

媽媽認為港女與男友發生關係前，應先要求對方送贈2000元的禮物作為測試。（《BB來了》劇照）

港女明言短時間內不打算與男友發生親密關係，「同埋我覺得要佢買貴嘢畀我，好似我好貪錢」。不過媽媽卻認為不應便宜了男友，「又話『妻不如妾，妾不如偷』，唔同男朋友扭下計，一味同佢捱世界，佢唔會珍惜我」。

媽媽見港女仍不願測試男友，不禁狠批她「冇鬼用」：「𠵱家有青春本錢都唔揀下好男人，第時30歲人求其搵個男人嫁，貼埋大床畀你好冇！」港女又指，媽媽認為若她事事遷就，將來結婚生兒育女後也只能靠自己，「第時結咗婚，我（港女）要捱生捱死，我生咗仔返唔到工，佢（男方）都唔會養我同阿仔」。

媽媽得知港女不願測試男友，不禁狠批她「冇鬼用」。（《BB來了》劇照）

帖文引來網民激烈討論，紛紛批評港女的媽媽價值觀嚴重扭曲，「如果佢話親密要收禮物，咁同做妓女有咩分別？佢當自己個女係妓女？」、「好彩當年你老豆唔知情，如果佢知，我諗你未必會喺到，攞人真心嚟試水溫冇好結果」、「呢樣係極度父權嘅想法，女性用身體、性去換取男性提供嘅資源，你真係照做嘅話就跌入呢個trap（陷阱），男朋友分分鐘都覺得原來你有錢有物質就搞得」。

亦有網民認為，媽媽提出的方法或有問題，但出法點只為保護女兒，重要的是港女發生關係前必須考慮清楚，「其實最重要應該係睇下佢平時對你夠唔夠好，可能物質上加心理上，而非特登暗示要禮物去證明真心」、「你媽嘅意思係等價交換，佢畀2000蚊買你第一次。唔可能話佢錯，只可以講大家價值觀唔同，但你大個女啦，你自己應該有建立一套屬於自己嘅三觀系統，你覺得咩係啱咩係錯，自己知就好」。

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