港媽打過百針終受孕誕第2胎　坐月半個月揭老公包養PTGF超崩潰

近日有港媽在討論區上分享，指自己近年為了與老公生細仔而多次接受人工受孕，「夾埋打咗100針」，今年才終於成功並順利產子。不料坐月期間卻發現老公數年前已經長期包養PTGF（兼職女友），港媽聲言即使「證據確鑿」，老公仍死口否認。港媽坦言自己「好傻好白癡」，不知如何是好，「個腦一片空白」，希望網民可以給予意見。

港媽人工受孕生下第2孕之後，才揭發老公一直包養PTGF。圖為示意圖，非當事人。（示意圖/資料圖片）

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港媽在親子王國討論區上以「發現老公搵PTGF開房」為題發文，提到自己近年辛苦為老公孕育下一代，但卻發現他出軌的經過：【點擊下圖閱讀內容▼ ▼ ▼】

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港媽在留言中回覆網民提問時表示，自己沒有因為人工受孕而忽略老公，「一直都有性行為」，甚至是主動的一方，「我真係唔明點解咁仲唔滿足」。港媽續指他們亦有與小朋友出外遊玩，而且多生1個孩子是兩人的共同願望，「無諗過1個平時準時返屋企，周末會陪小朋友出去玩嘅人會係咁」。

港媽表示事後茶飯不思，只能勉強喝下湯水，亦要在陪月員面前裝作無事。她表示自己有經濟能力，「好想離開」，但不希望小朋友從小在單親家庭長大，「或者我會一邊搵第2個男人，搵到先走，既然個賤男咁賤」。

港媽深受到事件打擊，但不希望小朋友在單親家庭中長大，即使離婚都希望先找到另一個男人。圖為示意圖，非當事人。（GettyImages）

網民們都對故事中的港媽表示支持，希望她可以捱過這一關，「我哋呢啲素未謀面嘅人聽到都覺得心痛，如果佢愛你點會做得出？」，又說現在最重要的是安心坐月，以免影響身體。有人表示，如果港媽有經濟能力，可以考慮離婚，即使原諒到對方，感情亦難以回到最初，父母感情變差小朋友亦會感覺到。

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