出生月份同患病風險有關！1月出生易有高血壓　呢個月出世最健康

文：高燒編輯

你的出生月份除了影響你的星座外，原來亦會影響你的健康？！美國哥倫比亞大學早前分析了過百萬份病歷記錄後發現，原來不同出生月份會影響患病機率，其中冬天出生的人較易患心臟有關的疾病，而夏天某個月份出生的人最不容易有重病，成為12個月份當中的健康之星！究竟又會是哪一個月份？



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分析超過174萬份病歷！發現55種疾病與生日月份有關

美國哥倫比亞大學研究人員在2015年研發出一套系統，分析超過174萬位於1900年至2000年間出生、以及於1985年至2013年間在哥倫比亞大學醫學中心求診的病人記錄。研究人員同時對比了1,688種疾病，最後發現出有55種疾病與生日月份有關，而當中有16種疾病是首次被發現與出生月份有關，不少都是與心臟相關的疾病。

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根據上述研究結果顯示，冬天月份出生的人患病風險較高，其中1月至4月出生人士，較易患有與心血管有關疾病。而夏天出生特別是5月、6月的人，則有較低機會患重病，可能是因為冬天日照時間較短，令母體缺少吸收足夠維他命D，影響胎兒健康。

負責研究項目的助理教授Tatonetti表示，雖然研究發現部分疾病與出生月份有關聯，但只佔疾病風險的很少部分，仍有其他因素影響患病機率，包括遺傳學、環境因素及生活習慣等等，所以他認為是次研究可視參考之用，大家不必太過擔憂。

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（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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