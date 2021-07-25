行山遇蛇咬要鎮定　留意傷者呼吸心跳　送院前6個急救步驟防惡化

文：高燒編輯

夏天到來，是戶外活動的好時機，同是亦是蛇較為活躍的季節。因此，每逢夏天時，不少行山人士都會容易遇到蛇，如不幸被蛇咬傷，又應該如何處理？Gofever高燒編輯團隊邀請了急症科專科鍾詠詩醫生，為大家分享有關被蛇咬傷的院前急救治療，以及蛇咬傷的注意事項。



被蛇咬傷首要是監察患者咬傷位置，以識別蛇的種類、是否有毒性，因此最好即時影低該條蛇來作識別。（VCG）

👇👇👇點擊即睇【被蛇咬傷急救方法】👇👇👇



+ 1

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

本港蛇咬傷個案多屬青竹蛇咬 毒性較輕無性命危險

鍾詠詩醫生表示，本港急症室每年都會接收到約幾百宗蛇咬傷求助個案，但當中約7成個案屬於非毒性蛇咬傷；另有2成個案屬「乾咬」，即患者被毒蛇咬傷，但毒蛇毒液並沒有注入患者傷口內。只有少部分個案是屬於毒液注入體內而出現嚴重症狀。鍾醫生又指，在本港毒性蛇咬傷個案中，約9成以上是被青竹蛇咬，青竹蛇毒性較輕，大多無性命危險。

送往急症室後會為患者識別毒蛇種類 並檢視是否出現併發症

鍾醫生續指，每當急症室接收被蛇咬傷個案後，首要事件是監察患者咬傷位置，以識別蛇的種類、是否有毒性，「由於蛇種不同導致毒素亦會不同，需要注射不同的蛇毒血清進行分解，所以，知道被那種蛇咬傷猶為重要，才能為患者對症下藥。」因此，鍾醫生建議大家，如不幸被蛇咬傷，當下盡可能拍下蛇的照片，以便醫生識別毒蛇。

除了識別毒蛇種類外，急症科醫生亦會檢視患者是否有出現任何併發症，包括監察咬傷位置及附近地方是否有出血、腫脹、皮膚變異或起水泡，以及患者的血壓心跳及脈搏是否正常、有沒有異常出血情況等等，有需要時會為患者進行心電圖、抽血及尿液檢查，以確保患者沒有被神經毒素影響而出現血壓低 、呼吸困難或心臟停頓等併發症。一般而言，大多患者只需留院觀察及處理傷勢；嚴重者則需要注射血清及入住深切治療部，甚至要進行清創手術。

最後，鍾醫生提提大家，要預防被蛇咬傷，大家在戶外活動時應避免到草叢密集地方，並避免將手或腳伸入罅隙或洞內，應穿著長褲，不要著涼鞋或拖鞋，可要的話應使用行山杖探索草叢及懷疑有蛇出沒的地方。

高燒Gofever 網址：https://www.gofever.com.hk/

facebook專頁：https://www.facebook.com/gofeverhk/

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

作者簡介：



高燒Gofever醫療健康平台擁有醫療團隊支援，每日為大家搜羅最貼地又專業的醫療健康資訊，包括日常健康新聞、兩性健康資訊、醫療保險及健康理財資訊，旨在加強大家的健康意識。



同場加映：👇👇👇點擊即睇【夏日凍飲含糖量排行榜】👇👇👇



+ 2

3個食荔枝時的注意事項【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



+ 1

同場加映：即睇消暑甜品要識食！ 【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



+ 3

同場加映：點擊即睇保持腸道健康方法！ 【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

