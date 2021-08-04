辦公室突傳惡臭　網民扮工周圍搵　源頭是靚女同事落雨濕腳換拖鞋

靚女其實都係普通人！有網民於討論區發文指，早前下大雨，不少同事回到公司都換上拖鞋，但他聞到傳出臭味遂扮忙走來走去找源頭，終發現臭味來自一位靚女同事，他感慨：「點解上帝造1個靚女嘅時候，要賦予佢腳臭？」



有網民發文指昨早本港下大雨，一名靚女同事傳出腳臭味。（《巴黎假期》劇照）

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該名網民於香港討論區發文，說聞到腳臭之後就在辦公室走來走，希望可以找到臭味源頭，詎料走到靚女同事旁邊時是臭味最為濃烈，因此斷定靚女同事有腳臭。他又感嘆地指，為何上帝於創造1名美女的時候，同時都要給予她腳臭的問題。

其他網民就留言指「可能係誤會」、「上天都有公平嘅時候」、「其實你係咪鐘意聞？」，亦有網民批評有些人穿平底鞋、高踭鞋時不穿襪致發出臭味，「買對淺口隱形襪都懶到咁」。

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