台男搭高鐵聞到潮濕異味　狂聞自己對鞋確認超尷尬　抬頭驚見真相

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-09 14:30

天氣炎熱時身體難免出現汗味等較難聞的味道，不過也應注意不該影響他人。有台灣網友分享自己過去搭乘高鐵時，上車後聞到一股潮濕異味，他確認自己的身體，又確認雙腳都沒有奇怪味道，正當疑問味道是從哪裡傳出來時……

狂聞自己臭鞋確認搞到畀阿姨望 最後先發現……（點擊瀏覽貼文原文及網民反應）👇👇👇

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台灣一名網友在大學生論壇Dcard發文表示，他某次在2019年搭乘高鐵時，上車後就聞到潮濕的難聞異味，他心想，因為自己本身有在運動，經常出外打籃球，直覺認為可能是因為今天穿著球鞋出門，異味從球鞋中飄出。對此該網友相當擔心臭味來源「該不會是我的腳吧？」，因此他先是低深呼吸確認，接著竟直接將鞋子拿至鼻子邊，確認有無奇怪味道，但仍沒有聞出臭味。此時正當他抬頭之時，驚覺前面的乘客將她的一頭長髮，披掛在座椅上，他終於恍然大悟臭味來源為何。

該網友崩潰表示「前面的小姐妳這是什麼意思啊？重點是妳的『髮香』就是味道的來源，我可能要請妳先跟我的腳道歉，然後來幫我跟旁邊的我阿姨解釋一下我不是怪人」。

其他網友紛紛笑瘋，留言「啊真香～」、「隔著螢幕都有味道了，然後忍不住聞了一下自己的腳腳」、「阿姨表示：小鮮肉真香」、「高鐵很多怪人」、「什麼樣的頭髮可以跟腳味一樣」、「臭到自己都不敢聞，放在後面禍害後面的人」。

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