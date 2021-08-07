盂蘭節5大「鬼月禁忌」　啤梨原來唔食得？做錯這件事被水鬼纏身

盂蘭節鬼門開的日子將至，根據台灣命理專家小孟老師於臉書粉專分析，這段期間有5項禁忌務必遵守，否則恐會遭致無形之物，惹上一身禍，導致後悔莫及。
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TOP5、不要吃魚生
傳言正逢鬼月時，要少吃生魚片，因為好兄弟對於血腥食物特別喜愛，提醒民眾若前往溯溪或山區烤肉，避免活抓生海鮮炭烤，當心無形之物聞肉而來。
TOP4、啤梨
俗話說「招梨來」（諧音「招你來」），因此有民間傳言晚上吃啤梨容易引來好兄弟，尤其在鏡子前吃啤梨更容易看見他們。
TOP3、鴨蛋
在傳統民俗上，許多人會將鴨蛋放在碗裡，隨後再插上筷子變成腳尾飯，因此鬼月時吃鴨蛋便容易招陰，另外古人習慣在墳前祭拜後，將鴨蛋殼撒在墳墓上，且家屬要對死者說「等鴨蛋孵出小鴨再回來」，進而有句閩南語說到「到蘇州賣鴨蛋，因此鬼月要吃鴨蛋」。
TOP2、不要插筷子吃飯
因為將筷子插在飯中，就像是將香插在香爐上，所以鬼月中不宜將筷子直接插在碗上，容易招來好兄弟。
TOP1、不要含冰塊
建議民眾在鬼月中，嘴巴不要含冰塊，因為冰塊二字將兩字左邊部首去掉就會變成「水鬼」，如此一來，若住家離河堤或海邊很近便容易招來水鬼前往。
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