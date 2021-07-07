老公返工背囊有大堆安全套　人妻認關係疏離但唔離婚：唔捨得頭家

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-07-07 21:00

老公的上班背包竟然有大堆安全套，老婆面對出軌事件又如何是好？有人妻在討論區上發文，問已婚男人有什麼合理原因會在上班用的背包中存有大堆Condom。與網民討論期間，人妻坦承與老公關係一直都疏離，性生活次數更每1至2個月才有1次，已經不再愛老公，「只係心底裏唔捨得呢個家」。

人妻表示在老公上班用的背包中找到大量安全套，相信老公出軌。圖為示意圖片。（GettyImages）

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人妻在親子王國討論區上發文，標題已經指出「發現老公每日返工既背包有堆Condom」，並在內文問一眾網民「有咩合理原因1個已婚男人每日返工嘅背包放堆Condom？」有網民提出一些似是而非的答案，例如「一定係返工同同事掟水彈啦」、「怕朋友臨時有需要忘記帶問我借，我帶定以備朋友所需」，人妻亦無奈地回應指老公面對對質時亦可能會有「賴皮答案」。

不過亦有網民與人妻認真探討事件，人妻在留言中提到發現的安全套共有10個，分別來自3個牌子，而且平時老公亦都「無用開」。她又提到與老公育有1名小朋友，「夫婦關係一向都疏離，性生活都係1至2個月1次」。有網民建議人妻「去藥房買支針，每個Dom Dom幫佢打消毒火酒或漂白水入去消毒」，但人妻回應「有諗過，但唔想搞出人命」。

人妻想過即時與老公對質，但考慮到可能會立即離婚就冷靜了下來。圖為示意圖片，非當事人。（GettyImages）

人妻指發現安全套一刻曾經想過立即與老公對質，但想到很可能要離婚時就決定先冷靜下來了解離婚過程。她認為即使參考網民建議將安全套收起測試老公，對方亦不會有任何反應，「如果要用咪再去買過」，認為老公已經「無得救」。有網民表示，老公放置安全套的地方「咁求其」，質疑老公不怕所被發現。她又提到已經向老公暗示知道事件，「問佢有咩瞞住我，叫佢坦白」。

人妻直言對老公「已經講唔上愛」，關係更無法修補，「因為佢唔會去改變，亦無視我嘅付出」，只是內心不捨得這個家。她指老公雖然愛惜小朋友，但沒有花太多時間陪伴，自己與小朋友的關係亦比老公好，但自己只有兼職收入，只靠自己難以將小朋友養育成人。

人妻對示對老師已經沒有愛，但內心不捨得這個家。圖為示意圖片，非當事人。（GettyImages）

最後人妻提到，「我但願佢呃我呃得高明啲，一世都唔好俾我發現」。有網民指至少老公「玩還玩，玩都識戴套，都算負責」，人妻就指自己難以樂觀的想法理解，「呢兩年疫情咁嚴重都要去滾，佢有對我同小朋友條命負責任嗎？」人妻表示會尋求婚姻輔導，雖然可能幫助不大，但我都諗住試下，至少我盡了力。

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